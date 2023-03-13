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大華府寶藏川菜【川天下】 每道菜好吃還平價

本報華府訊
【川天下】精品菜餚
【川天下】精品菜餚

北美著名連鎖餐館【川天下】終於在大華府開張了！位於5720 Fishers Ln Suite A, Rockville, MD 20852的餐館之前為大豐收，因疫情被【川天下】合併。餐廳裝修得古色古香並且融入了復古紅，設計感十足。

餐館環境佳、服務熱情，重點是手藝了得，菜品煮得好吃，價格又合理，真的是一間被忽略的美食寶藏店，是一家去了就會愛上的餐廳，超級推薦！

餐館有很多特色菜，不管你能不能接受辣味，大廚師傅的巧手，不僅川菜了得，同時也考慮到喜歡吃清淡菜品的食客，他們家不會只有“辣”一個標籤！【川天下】的每道菜都變幻莫測，總有那麼一款會深得你心！

湘味竹筍小炒肉，將五花肉放置在菜油中炸，五花肉的油脂完全的逼出來，隨後肉炒香後放入竹筍，辣椒，佐料等，將整盤菜炒香，竹筍非常的鮮嫩，入味，吃起來一個"爽“字！

在【川天下】你還能嚐到風靡中國的萬州烤魚-重慶的特色傳統名菜。萬州烤魚的口味主要有香辣、麻辣、泡椒、蒜蓉等多種選擇，這些口味都好吃入味，外焦里嫩，味道鮮美！眾多配菜也很出彩！

還有小編最愛的金湯牛蛙。塊塊都是肉質肥厚的大牛蛙，裡面的牛蛙是油煎炸過的。黃澄澄的湯底格外鮮美，裡面還有木耳，黃瓜。滿滿的膠原蛋白啊！

蒜蓉粉絲蒸蝦，主廚很溫馨地把蝦裡面的黑線挑掉，粉絲均勻地平鋪在蝦的下面。將爆香後的醬料均勻澆在蝦盤上。從廚房到桌上一路留香，蝦的鮮美且粉絲也極其入為味。吃完了裡面的醬料還能再來一碗蒜蓉拌飯！

最後除了有冰粉還有各式飛餅。【川天下】的榴蓮飛餅，餅皮薄到透明塞滿香甜軟糯的榴槤肉，口口留香。還有香蕉、蔥香口味，答應小編飛餅一定要乘熱吃！

【川天下】總體來說，口味非常地道，不踩雷！而且量大實惠，性價比高，還不斷推陳出新哦！陳老闆就是鎮店主廚，帶著幾十年深厚的廚藝功底，平和親近的把地道的川菜佳餚推薦給大華府食客們。

【川天下】3月堂吃外賣除現金可享95折，另外還有滿就送活動：消費滿$98送巧拌木耳、辣拌海帶絲、涼拌土豆絲(三選一); 消費滿$158送椒麻雞、夫妻肺片、蒜泥白肉(三選一);消費滿$258送蒜蓉粉絲蝦。

讀者們一定不要錯過3月的春季活動，答應小編帶著家人朋友們都去試一試這家口味高端，但是價格親民的【川天下】！

【川天下】Good Harvest (Chuan Tian Xia）地址：5720 Fishers Ln Suite A, Rockville, MD 20852電話：301-860-8888。

華府 疫情 美食

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