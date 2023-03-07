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科技業退燒？ 亞馬遜第2總部工程暫停

記者張筠／維州報導
亞馬遜第二總部工程近日暫停，恢復時間尚不明確。（亞馬遜提供）
亞馬遜第二總部工程近日暫停，恢復時間尚不明確。（亞馬遜提供）

日前美國科技公司掀起「裁員潮」，亞馬遜也不例外，今年初裁減1萬8000名員工，是該公司史上最大規模的裁員，該公司日前宣布，位於維州阿靈頓(Arlington)的第二總部建設工程將暫停，何時復工則尚不明確。

目前第二總部建設進入第二階段，主要工程為興建「PenPlace」辦公群落，包括四棟大樓，其中一棟為特殊螺旋形建築；新冠疫情阻礙經濟發展，亞馬遜的建設進度也持續受影響，加上遠程辦公成為新潮流，很大程度也影響該公司第二總部的規畫。

雖然工程進度延遲，但亞馬遜早已確定今年6月會讓首批員工進入全新的第二總部「Metropolitan Park」辦公；目前亞馬遜約有8000名員工在水晶市(Crystal City)租賃的辦公室內上班。

亞馬遜3日宣布第二總部建設暫停，但復工的具體時間尚未確定，該公司稱，做此決定並非因人員不足或工作機會減少，阿亞馬遜房地產副主席舒特勒(John Schoettler)表示，該公司會隨時評估員工的辦公需求、辦公空間的分佈規畫，確保商業模式和需求能更好被滿足，他表示，目前「Metropolitan Park」有足夠逾1萬4000名員工實體辦公的空間，因此決定將第二階段的「PenPlace」工程暫停。

舒特勒說，亞馬遜第二總部不僅是辦公大樓，也對阿靈頓當地社區乃至大華府有多功能，因此在未來幾年會持續融入地方，發展更多合夥人，了解社區民眾的生活需求，穩步推進。

阿靈頓郡委會主席多西(Dorsey)表示，雖然復工時間未確定，但亞馬遜將在未來一年繼續申請建設及規畫許可證，他也有信心亞馬遜第二總部一定會建成，包括該公司承諾幫助大華府完成各種項目，亞馬遜已決定用數百萬元支持大華府的可負擔住房項目，並同意協助阿靈頓郡公校系統開設社區高中。

維州民主黨眾議員拜爾(Don Beyer)說，雖然第二總部的建設停滯、招聘凍結(hiring freeze)，但第二總部及其帶來的基礎建設發展應不成問題，他承諾會密切監督，並要求亞馬遜及時提供進度更新。

亞馬遜稱未來十年將在北維州創造至少2萬5000份工作崗位，阿靈頓郡府則承諾給亞馬遜減省酒店稅(hotel-tax)，因第二總部園區建成，阿靈頓郡的酒店入住率預計將大幅上升。

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