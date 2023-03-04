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維州銀行Burke & Herbert擬在那斯達克上市

記者張筠／維州報導

總部位於維州亞歷山卓市(Alexandria)的銀行Burke & Herbert，2日宣布在那斯達克(Nasdaq)上市的計畫，並已提交在那斯達克上市普通股票的申請。

Burke & Herbert銀行1852年在亞歷山卓市開辦第一家銀行，是大華府地區以原名開展業務、歷史最悠久的銀行；該銀行在2022年11月就表示有意上市那斯達克，目前其股票在粉紅單(Pink Sheets)上交投清淡。

Burke & Herbert銀行總裁兼首席執行官博利(David Boyle)表示，上市的戰略將讓該銀行創造更多資本渠道，促進股票流通，更重要的是在投資群中打響知名度。

Burke & Herbert銀行2022年成立了一家控股公司Burke & Herbert Financial Service Corp，旨在擴張資本機會，去年8月也在貝賽斯達市(Bethesda)開設一間商業貸款辦公室，成為該銀行在馬州的首個據點。

Burke & Herbert銀行近期也在亞歷山卓市以2200萬元購入了一棟大樓，整合該辦公樓的員工，並讓該銀行不同部門的職員集中作業，提高經營效率。

目前Burke & Herbert銀行在北維州地區、維州州府里奇蒙(Richmond)和弗堡(Fredericksburg)共有20多個分行，資產36億元。

那斯達克 股票 維州

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