營收欠佳 華府市中心沃爾瑪月底熄燈

華府市中心沃爾瑪將於31日關門。（記者張筠／攝影）

華府 市中心沃爾瑪 (Walmart)日前宣布，將在3月31日熄燈，店內的藥房則在3月17日提早關閉，該表示由於收入情況低於預期，因此決定關門，但市府官員表示，華府近年大力推動城市各區的資源平等，作為可負擔型零售店，沃爾瑪減少門面將導致該區提升社區經濟和資源多元的難度。

該沃爾瑪位於華府H街99號，占地7萬4000平方呎，在聯合車站(Union Station)附近，是華府該區域最可負擔的賣場，沃爾瑪發言人表示，因該店收入表現不如預期，只好做此決定，這將是今年截至目前，沃爾瑪在全美關閉的第十間店面。

華府另外兩家沃爾瑪分別位於Brightwood區的Georgia大道上，以及東北部的Riggs路上，H街的沃爾瑪員工預計將轉移至其他兩家工作。

H街上的這家沃爾瑪約十年前開張，當時沃爾瑪預計在華府開設六間據點，但計畫在第七區Anacostia社區開的兩家至今都沒有成形，該計畫在2016年宣布撤銷，當年沃爾瑪關閉了全球269家門店。

當時華府市長包瑟(Muriel Bowser)非常不滿，近幾年華府持續推動部分社區建設，引進平價超商 ，提升社區間的資源平等，去年德國廉價超市Lidl進駐第七區的Skyland Town中心，連鎖超市Giant也預計將在Capital Gateway附近增設新址。