2月平均46.7度 華府33年來第2暖冬

華府 今年冬季和暖，2月平均氣溫達華氏46.7度，幾乎趕上2017年的歷史紀錄，成為近33年來第二暖冬 ，不過氣象專家預計，今年3月下半旬的氣溫會比往年同期低，天氣變化多端，公衛專家也提醒民眾增強抵抗力，避免感冒傷寒。

歷史紀錄顯示，華府2月最高的平均氣溫紀錄是2017年的華氏47.4度，今年達46.7度，相當於往年3月的平均氣溫，也超過1990年2月的45.9度，成為近33年來的第二暖冬；不少民眾關心氣候是否影響櫻花盛開季，數據顯示，最暖的2017年櫻花盛放高峰為3月25日，而1990年的櫻花盛開時間最早，在3月15日就綻放。

華府今年的降雪 幾乎為零，截至目前僅有25日上午飄雪，降雪量不足一寸，比2016年的3.4寸更少；今年2月溫差較大，4日氣溫驟降華氏16度，而23日又升溫至華氏81度，不少民眾感冒傷寒。

公衛專家提醒，雖然流感和新冠疫情高峰已過，但初春天氣變化多端，民眾仍需注意增強抵抗力，今年3月下旬的氣溫也預計會比往年同期低；此外由於異常暖冬造成花期提前，過敏季也大幅提前，有需要的民眾應及時諮詢家庭醫生。