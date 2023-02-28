維州公校加裝金屬探測儀 惹議

在六歲男童向教師開槍後，維州 各地關於公校 加強檢查、增設金屬探測儀的爭議持續不斷，立法者呼籲加強槍枝管理同時，也有家長表示就算校內檢查嚴格，危險武器仍可能出現在校園附近，無法根除問題，且多數探測儀耗資巨大，成本高也是不少人反對的主要原因。

公校發生學生射傷教師的案件後，維州紐波特紐斯(Newport News)陸續加強全市公校的審查管理，勞登郡(Loudoun County)教育總監 麥克德(LaTanya McDade)最近也考慮在全郡國、高中加裝高科技的武器探測儀，她表示，自己讀書時期學校並沒有此類設備，因當時槍枝暴力不那麼嚴重，如今槍枝頻繁在校園出現，威脅師生安全，也影響正常教育，因此必須用新設備來維持校園安全。

勞登郡家長哈客塔(Alexis Hacketta)支持此措施，她讀國中的女兒，對學校遇突發事件的演練熟記於心，「她甚至不怕有武器出現在學校，對槍枝好像習以為常，若不禁止槍枝進校園，早晚有一天會發生意外」，但她先生卻稱，金屬探測儀沒有必要，因部分高中生會將槍枝藏在車裡，就算學校有金屬探測儀，也無法防範校園附近的暴力問題。

哈客塔夫婦的歧異其實反映維州許多家庭的狀態，在麥克德公布加裝探測儀的計畫後，許多家長稱此為確保學校社區安全的重要措施，但也有不少家長要求在做決定前，應參考更多關於校園犯罪和槍枝武器的數據。

維州威廉王子郡(Prince William County)公校教委近日也將表決是否在校內加裝探測儀/安全檢查通道，若通過，該公校系統將成為跟隨馬納薩斯公園市(Manassas City)加強校內檢查的教育系統。

不過威廉王子郡加裝Evolv Express探測儀計畫，將是一項1000萬元至1500萬元的投資，必須由郡監委會審核通過，有官員稱此成本太高，應謹慎考量；Evolv Express的高科技探測儀技術已在全美逾200所學校應用，有高級偵測系統，學生無需將口袋或書包清空，該探測儀就可以搜出槍枝、刀子等武器，若有違禁物品進入校園，系統將警示安保人員，及時應對。

威廉王子郡警長紐斯漢(Peter Newsham)表示，上一學年共在學校搜出12把武器，這類具體數字將讓家長們更清楚安檢或探測儀的必要性，也會讓執法部門更清楚人力調度的重點。

目前維州多數學校都有攝像頭等安全設備，也有應急指南，公校官員們表示，探測儀掃描將多一層防備，仍是必要；亞歷山卓市(Alexandria City)公校現也在推動校園安檢系統。