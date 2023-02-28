我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

維州議會通過 有組織零售盜竊列重罪

記者張筠／維州報導
近年來零售商盜竊案越來越頻繁，立法者推動法案打擊，也有商家加裝安全鎖來預防。（美聯社）
近年來零售商盜竊案越來越頻繁，立法者推動法案打擊，也有商家加裝安全鎖來預防。（美聯社）

維州州議會近日通過一項應對有組織性零售盜竊(organized retail theft)的法案，有組織的零售盜竊將成為重罪，犯罪者最高可被判20年監禁，大型零售商支持該法案，但也有反對者稱盜竊現象被誇大，沒必要上升到重罪處置的程度。

根據維州政府的數據，每年全州平均約有價值13億元的商品被偷，政府損失逾8000萬元稅收。

根據維州州議會23日通過的新法，任何人若與他人共謀或協同行動，在90天內竊取價值超過5000元的零售商品，並意圖出售，將被判為三級重罪(Class 3 felony)，最高可被處20年監禁。

近幾年由於網路發達，社交平台與網路購物緊密相關，詐騙和偷盜行為猖獗，民眾和商家利益不斷遭損害，各地執法部門和立法者因此加強應對此類商業和金融問題，包括增訂法案、收緊執法等。

立法規範的支持者表示，不法份子常在亞馬遜(Amazon)、eBay、臉書Market等在線交易平台盜竊，維州共和黨籍州眾議員拜倫(Kathy Byron)說，他們盜取商品或錢財不是為了自用或者獲得直接利益，而是為了轉賣，以此獲得更大利潤。

維州去年就推動打擊商業盜竊的法案，因沃爾瑪(Walmart)等實體零售商和亞馬遜的在線零售平台盜竊案件明顯增多；近一年的研究和修改後，維州州參、眾議會達成共識，通過新法；根據「全美州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)數據，目前全美至少24州有專門法案應對有組織的零售盜竊。

維州原來法案對盜竊的門檻定義較嚴格，稱總價值超過1000元的商品盜竊就可能為有組織零售盜竊，但新法將此價值標準放寬至5000元，因此有批評聲指，這仍無法規範商業環境，對小型盜竊的不法份子不太有約束力。

此外呼籲刑事司法改革的維權團體「Justice Forward Virginia」發言人海伍德(Brad Haywood)說，零售商的盜竊現象近幾年可能有被誇大，其實無需上升到處以重罪的程度，民主黨籍州參議員莫里斯(Joe Morrissey)也表示，很多盜竊份子是低收入、無法維持基本生活的群眾，還有部分是毒癮者，以重罪監禁的方式處理並無必要。

該法案獲得州長楊京(Glenn Youngkin)的支持，預計將簽署通過，此外沃爾瑪和亞馬遜等大型零售商、維州零售聯合會(Virginia Retail Federation)、維州律師協會、全國獨立企業聯合會等組織也對新法表示支持。

維州 零售商 亞馬遜

上一則

可憐他太窮　德州法官准家暴慣犯1元保釋

下一則

紀念228 休士頓台灣同鄉會組團 參加牛仔節健走

延伸閱讀

南加議員擬推法案 阻止收容所錯誤撲殺動物

南加議員擬推法案 阻止收容所錯誤撲殺動物
政治獻金法案 遭挑戰

政治獻金法案 遭挑戰
金錢詐騙、汽車盜竊 班森賀多華人受害

金錢詐騙、汽車盜竊 班森賀多華人受害
男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕

男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕
紐約市入店盜竊猖獗 緝毒犬入駐曼哈頓韓國城執法

紐約市入店盜竊猖獗 緝毒犬入駐曼哈頓韓國城執法

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸