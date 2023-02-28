維州議會通過 有組織零售盜竊列重罪

近年來零售商盜竊案越來越頻繁，立法者推動法案打擊，也有商家加裝安全鎖來預防。（美聯社）

維州 州議會近日通過一項應對有組織性零售盜竊(organized retail theft)的法案，有組織的零售盜竊將成為重罪，犯罪者最高可被判20年監禁，大型零售商 支持該法案，但也有反對者稱盜竊現象被誇大，沒必要上升到重罪處置的程度。

根據維州政府的數據，每年全州平均約有價值13億元的商品被偷，政府損失逾8000萬元稅收。

根據維州州議會23日通過的新法，任何人若與他人共謀或協同行動，在90天內竊取價值超過5000元的零售商品，並意圖出售，將被判為三級重罪(Class 3 felony)，最高可被處20年監禁。

近幾年由於網路發達，社交平台與網路購物緊密相關，詐騙和偷盜行為猖獗，民眾和商家利益不斷遭損害，各地執法部門和立法者因此加強應對此類商業和金融問題，包括增訂法案、收緊執法等。

立法規範的支持者表示，不法份子常在亞馬遜 (Amazon)、eBay、臉書Market等在線交易平台盜竊，維州共和黨籍州眾議員拜倫(Kathy Byron)說，他們盜取商品或錢財不是為了自用或者獲得直接利益，而是為了轉賣，以此獲得更大利潤。

維州去年就推動打擊商業盜竊的法案，因沃爾瑪(Walmart)等實體零售商和亞馬遜的在線零售平台盜竊案件明顯增多；近一年的研究和修改後，維州州參、眾議會達成共識，通過新法；根據「全美州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)數據，目前全美至少24州有專門法案應對有組織的零售盜竊。

維州原來法案對盜竊的門檻定義較嚴格，稱總價值超過1000元的商品盜竊就可能為有組織零售盜竊，但新法將此價值標準放寬至5000元，因此有批評聲指，這仍無法規範商業環境，對小型盜竊的不法份子不太有約束力。

此外呼籲刑事司法改革的維權團體「Justice Forward Virginia」發言人海伍德(Brad Haywood)說，零售商的盜竊現象近幾年可能有被誇大，其實無需上升到處以重罪的程度，民主黨籍州參議員莫里斯(Joe Morrissey)也表示，很多盜竊份子是低收入、無法維持基本生活的群眾，還有部分是毒癮者，以重罪監禁的方式處理並無必要。

該法案獲得州長楊京(Glenn Youngkin)的支持，預計將簽署通過，此外沃爾瑪和亞馬遜等大型零售商、維州零售聯合會(Virginia Retail Federation)、維州律師協會、全國獨立企業聯合會等組織也對新法表示支持。