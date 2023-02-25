大華府地鐵列車 擬打通車廂擴大空間

首都捷運局計畫將全新的地鐵車廂打通，增加車廂內空間，提升安全和便利程度。從左至右依次為倫敦、多倫多、巴黎的地鐵車廂。（WMATA提供）

大華府首都捷運 局(WMATA)23日宣布新型地鐵 列車的設計方案，包括考慮未來將車廂打通，讓乘客可在車廂之間自由行走，方便帶有行李或自行車的民眾上下車，也在一定程度上擴增車廂空間，提升搭乘舒適度。

WMATA總經理及首席執行官克勞克(Randy Clarke)23日向董事會宣布新一代地鐵車廂的設計方案，效仿英國倫敦、加拿大多倫多、法國巴黎等城市的地鐵，將整趟列車打通，使民眾可在車廂間自由行走，「這是世界認可的一種設計，能提升地鐵安全性和便利性，每節車廂內也將更寬敞明亮」，克勞克表示，紐約市目前也在考慮類似的設計方案。

克勞克說，新設計將允許自行車登上地鐵，尤其近日地鐵銀線成功與杜勒斯國際機場 (IAD)連接，大華府地鐵如今和IAD、雷根國家機場(DCA)以及聯合車站(Union Station)相連，各地旅客使用地鐵的頻率會增加，車廂打通也對帶行李的遊客、推嬰兒車的家長、坐輪椅的民眾們更友好。

首都捷運局將聽取民眾反饋，推出線上問卷並通過社交平台蒐集意見，此外也會舉行實體公聽會，若方案通過，此設計將用於全新的8000系列列車，新列車的生產製造將由Hitachi Rail公司在馬州華盛頓郡(Washington County)的全新工廠完成，預計首批生產256輛列車，目標十年內共生產800輛。