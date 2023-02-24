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城市人口多元排名 馬州4城入全美前十

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡四個城市的人口多元性排名全國前十，其中德國鎮奪冠。（記者張筠／攝影）
馬州蒙郡四個城市的人口多元性排名全國前十，其中德國鎮奪冠。（記者張筠／攝影）

理財網站WalletHub近日公布全美「族裔最多元城市」排行榜，前十名中有四個城市位於馬州，占比最高，其中蒙郡的德國鎮(Germantown)奪冠，蓋城(Gaithersburg)排名第三，銀泉市(Silver Spring)和洛克維爾市(Rockville)分別居第四和第八名。

WalletHub根據城市人口族裔、語言和出生地來評比全國500個城市的多元性，結果顯示，大城市及其近郊的人口多元程度更高，因就業機會豐富，城市生活機能更完全，會吸引不同文化背景的民眾遷入。

人口多元性排名前五的城市依次為馬州德國鎮、新澤西的澤西市(Jersey City)、馬州蓋城、馬州銀泉市、紐約市；若按城市大小來區分排名，紐約市人口多元性為大城市(人口超過30萬)中的榜首，澤西市為中等城市(人口10萬至30萬)的榜首，而馬州德國鎮、蓋城、銀泉市、洛克維爾市則為小規模城市(人口少於10萬)的前四名。

維州排名靠前的城市為亞歷山卓市(Alexandria)，在中等城市中排名第19，阿靈頓市(Arlington)在同類排名第33；華府屬於大規模城市，人口多元性在該類中排名第31。

該榜單指出，如今的美國是一個「文化大熔爐」，若按當前趨勢發展，2045年美國的族裔多元度將達高峰。

根據人口普查局的報告，2030年將成為美國人口結構的轉折點，「嬰兒潮」世代(baby boomer)屆時將達65歲，老年人口將進一步擴大，全美五分之一民眾將處於退休年齡，因此預計2034年美國老年人口將首次超過兒童。

此外由於人口老齡化，2030年移民人口預計將成為美國人口增長的主要驅動力，人口將越來越多元，直到2045年，沒有任一族裔會占主導地位，即占全國總人口的50%。

馬州 德國 紐約市

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