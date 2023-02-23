促進經濟繁榮 亞歷山卓市推「商業新區」

亞歷山卓市老城區集結許多特色餐廳、商家，吸引大華府各地民眾和遊客。（記者張筠 / 攝影）

亞歷山卓市(Alexandria)是維州 著名的旅遊觀光 景點之一，尤其老城區(Old Town)的歷史文化和新興餐廳、商家結合，加上河濱公園的風光，一年四季吸引大華府 本地居民和遊客到訪，近日維權團體「老城商家」(Old Town Business)提出新區劃分，以此協助地方商家發展，促進當地經濟繁榮。

該提案的具體內容為，在亞歷山卓市老城區畫出一個「商業推進服務社區」(business improvement service district)，該範圍內的商家將被徵稅，該稅收將專門用於推廣商業、舉辦社區活動，吸引消費者，刺激經濟。

「老城商家」董事會成員盧瑟福德(Amy Rutherford)表示，多數民眾聽過老城區，但對這裡的文化歷史、特色商家並不了解，希望通過畫分商業發展社區，讓更多人聚焦老城區，乃至對亞歷山卓市感興趣。

根據該提案，「商業推進服務社區」的範圍將是King街至波多馬克河濱，該範圍內的商家將以每100元土地價值繳0.1元的標準繳稅；該提案若要通過，須有該範圍內六成以上商家的認可簽字，最終遞交亞歷山卓市議會審核，盧瑟福德表示目前已有三分之一商家同意。