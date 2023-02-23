我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

促進經濟繁榮 亞歷山卓市推「商業新區」

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市老城區集結許多特色餐廳、商家，吸引大華府各地民眾和遊客。（記者張筠 / 攝影）
亞歷山卓市老城區集結許多特色餐廳、商家，吸引大華府各地民眾和遊客。（記者張筠 / 攝影）

亞歷山卓市(Alexandria)是維州著名的旅遊觀光景點之一，尤其老城區(Old Town)的歷史文化和新興餐廳、商家結合，加上河濱公園的風光，一年四季吸引大華府本地居民和遊客到訪，近日維權團體「老城商家」(Old Town Business)提出新區劃分，以此協助地方商家發展，促進當地經濟繁榮。

該提案的具體內容為，在亞歷山卓市老城區畫出一個「商業推進服務社區」(business improvement service district)，該範圍內的商家將被徵稅，該稅收將專門用於推廣商業、舉辦社區活動，吸引消費者，刺激經濟。

「老城商家」董事會成員盧瑟福德(Amy Rutherford)表示，多數民眾聽過老城區，但對這裡的文化歷史、特色商家並不了解，希望通過畫分商業發展社區，讓更多人聚焦老城區，乃至對亞歷山卓市感興趣。

根據該提案，「商業推進服務社區」的範圍將是King街至波多馬克河濱，該範圍內的商家將以每100元土地價值繳0.1元的標準繳稅；該提案若要通過，須有該範圍內六成以上商家的認可簽字，最終遞交亞歷山卓市議會審核，盧瑟福德表示目前已有三分之一商家同意。

不過商家業主和附近民眾對此提案的褒貶不一，支持者表示這將加速老城區的疫後進步，甚至會創造經濟繁榮的新局面，但附近有居民稱，老城區的消費者越來越多，附近街道擁擠，有時甚至會搶占到居民區的停車空間，要求相關團體和市府在考慮經濟發展的同時，也要同步升級該區的基礎設施。

維權團體試圖在老城區畫出新區，向商家徵稅，稅收用於推廣商業服務，吸引更多觀光客和...
維權團體試圖在老城區畫出新區，向商家徵稅，稅收用於推廣商業服務，吸引更多觀光客和消費者。（記者張筠 / 攝影）

觀光 維州 華府

上一則

芝市長候選人強森訪華埠 高中選址會聽取華社意見

下一則

嫌太吵 維州男投毒鄰居小狗被控罪

延伸閱讀

日本修法保護女性 「性同意權」提高至16歲

日本修法保護女性 「性同意權」提高至16歲
華府爭取自成一州 力推特色車牌

華府爭取自成一州 力推特色車牌
第六區市議員麥德誠提案 芬太尼交易定重罪

第六區市議員麥德誠提案 芬太尼交易定重罪
氣球事件 國會擬提案管領空 加裝追蹤識別器 避免40萬飛彈打氣球

氣球事件 國會擬提案管領空 加裝追蹤識別器 避免40萬飛彈打氣球
喬州議員提案 禁止師長談性別性向

喬州議員提案 禁止師長談性別性向

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

2023-02-16 08:57

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡