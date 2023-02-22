華府公校師生 2月底返校須新冠陰性檢測證明 避免病毒擴散

華府公校 系統(DCPS)日前要求所有師生，於2月底返校前須提交新冠陰性檢測 證明，以避免病毒在冬季期間於校內擴散。

此政策與多數公校系統和郡市採取措施截然不同，華府公校系統表示，雖然疫情已緩解且可控，民眾也已適應「與病毒共存」的新常態，但華府公校仍嚴格規定師生須有陰性證明才可返校上實體課。

華府公校系統將於27日開學，校方要求家長們在開學前24小時內上傳學生們的新冠檢測證明，結果呈陰性者才可到校上課，陽性者須遵照華府衛生局指南，居家隔離；學生可用快篩試劑檢測，也可到市府運營的「新冠防護中心」(COVID Center)接受檢測。

華府公校系統自新冠疫情爆發以來就持續實行此規定，公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，雖然三年多來疫情已基本可控，多數民眾也已打疫苗，有良好抵抗力，但冬季(12月到2月)華府依然執行「安全返校檢測計畫」(Safe Return testing program)，旨在確保校內課程和各類活動能照常進行。

部分家長對此規定表示不解，學生家長稱，大華府多數郡市和公校系統都已解除新冠防疫規定，拜登政府也已宣布5月終止新冠疫情「緊急狀態」，但華府公校好似「反其道而行之」。

菲力彼對此表示，「公校系統始終將師生安全視為優先重點，實體課堂是確保教學效果的最好方式之一，因此公校決定以嚴格的規定，避免疫情在校內或部分群體間爆發。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的定義和分類，華府當前的新冠傳播情況為「低風險」。