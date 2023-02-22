洪妤婷馬州辦親子活動 教兒童理財

馬州近日舉行以學習理財及創業為主題的親子活動，吸引家長和孩子共50多人參加。(記者王稚融／攝影)

資深財務規畫師、暢銷兒童繪本「伊森的大商務計畫」(Ethan's Big Business Plan)作家洪妤婷，日前在馬州 舉辦以學習理財及創業為主題的親子活動，年輕家長與子女們共50多人參加，在遊戲互動中帶領孩子們學習理財創業概念。

洪妤婷現居康乃狄克州，除了向年輕父母們推薦「伊森的大商務計畫」，她也分享馬斯克 (Elon Musk)母親帶著孩子從小學習理財及創業的故事，指導父母們首先要向孩子解釋金錢的價值，以及存錢、消費和投資 等的重要性，而後鼓勵孩子們思考創業點子，發掘他們的天賦和興趣，帶領參與商業活動和市場調查，了解市場需求和商業環境。

接下來家長可以實際經驗教導孩子評估投資風險，學習如何最大化投資回報；洪妤婷表示，在教導理財和創業的過程中，也要注重以開放的溝通和合作關係，培養孩子們與他人合作的觀念，幫助他們未來成為獨立、負責任的成年人；現場活動還包括手做存錢筒、造型磁鐵、創業童書導讀等。

資深財務經理規畫師李昱璜也鼓勵家長及早為子女規畫未來的大學學費，做好財務規畫，積極儲蓄；該活動由泛美人壽保險集團贊助並提供場地。