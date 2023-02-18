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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

大華府房屋成交天數 比去年同期長2倍

記者張筠／華盛頓報導
維州亞歷山卓市房價上漲15.6%，增幅為大華府地區最大。（記者張筠 / 攝影）
維州亞歷山卓市房價上漲15.6%，增幅為大華府地區最大。（記者張筠 / 攝影）

天氣漸暖，房市也逐漸復甦，大華府房地產經紀人表示，目前待售房產增加，但買方的增長速度較緩，在「買方市場」下，今年1月大華府房產成交天數達30天，為去年同期的近兩倍，未來一段時間，貸款利率較高、房產成交天數長，將成為大華府房市「新常態」。

房地產網站Bright MLS的首席經濟分析師斯特芬(Lisa Sturtevant)表示，大華府目前的待售房產平均上市到成交的天數為30天，預計到春天買家會有更多選擇；根據該網站數據，大華府今年1月的房源數量為5177套，比2022年同期增加了42.4%，不過新進的房產和賣方數量卻下降了12.5%，供需均呈現減少，當地房產也因此交投較清淡。

Bright MLS數據顯示，當前大華府待售房產成交天數比去年同期高出近兩倍，斯特芬說，買家現在有更多選擇，在協商價格、房產檢查、交屋費用(closing cost)等方面有更多優勢。

數據顯示，大華府今年1月售出房產的平均價格為50萬元，比去年同期增長0.2%，維州亞歷山卓市(Alexandria City)房價上漲15.6%，增幅為大華府地區最大，其次為勞登郡(Loudoun County)；馬州房價增幅最明顯的為蒙郡(Montgomery County)，增幅6%。

Bright MLS統計每月的房產搜索數量，評估民眾的購房計畫和買方興趣所在，以此預測房市走向，該指數顯示本月民眾搜索量略有增加，但仍比一年前低，反映房市仍處於緩慢復甦的階段；大華府民眾1月實體看房的數量也比去年同期少32.9%。

不過斯特芬預計今年春天將大華府部分較富裕的社區，房市會明顯活絡，包括維州費郡(Fairfax County)、勞登郡(Loudoun County)，以及馬州蒙郡等，Bright MLS稱今年春季起的房市狀態將成為「新常態」，特點包括貸款利率較高、房產交易時間較長。

華府 貸款 馬州

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