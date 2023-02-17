維州海華中心新春慶典 湧進數萬民眾

大華府許多嘉賓到場與民共慶新春。左一至左四分別為趙惠普、鄭榮俊、柯諾里、蔡玉蕙；右一為郭大文，右六為潘成文。（主辦方提供）

維州 海華中心(Hai Hua Community Center)數十年來為致力提升華人 地位，推動僑胞融入主流社會，每年在維州Fair Oaks商貿城舉辦盛大春節慶典，即使在新冠疫情期間也不缺席，今年慶典在日前登場，也是該活動邁入第20屆，為期兩天的精彩節目，吸引數萬民眾參與。

美國國會議員柯諾里(Gerry Connolly)、中華民國 駐美公使鄭榮俊、維州勞工產業處處長潘成文(Gary Pan)、華府華僑文教服務中心主任郭大文等嘉賓均到現場共襄盛舉。

兩天有逾50個文藝活動，節目幾乎覆蓋所有亞洲國家的文化。（主辦方提供）

今年慶典的亮點包括舞龍舞獅，「採青」為華人傳統習俗，人們藉由醒獅採摘生菜寓意「生財」祈福；財神爺在現場派發驚喜，孩子們熱情將紅包塞進獅口，氣氛熱鬧。

維州海華中心數十年來為致力提升華人地位，推動僑胞融入主流社會，每年在維州Fair Oaks商貿城舉辦盛大的春節慶典，今年為第20屆。（主辦方提供）

兩天參演的文藝活動超過50個，內容幾乎覆蓋所有亞洲國家的文化，包括中華武術、三太子、夏威夷草裙舞、大溪地呼拉舞、韓國鼓舞、扯鈴、飄扇、京劇片段等，此外還有泰國、日本、菲律賓、馬來西亞等地的文化節目，還延伸至伊朗、土耳其、以色列等地，令人歎為觀止。

海華中心也特別舉辦兒童繪畫比賽，並有剪紙、中國結、畫臉譜、捏麵人、書法等中國傳統手工藝集文化體驗。

海華中心董事長兼執行長蔡玉蕙、資深顧問趙惠普以及海華中心成員、義工們群策群力，多年來投入這場北維州亞裔規模最大的文化活動，他們表示，這已成為當地許多民眾歡度春節的重要部分，就算挑戰重重，民眾的熱情參與，都讓他們為中華文化感到自豪。