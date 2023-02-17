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維州費郡救援隊：土耳其傷亡慘重 令人心碎

記者張筠／維州報導
維州費郡的救援隊晝夜不停，在土耳其賑災，尋找倖存者。（Virginia Task Force 1 提供）
維州費郡的救援隊晝夜不停，在土耳其賑災，尋找倖存者。（Virginia Task Force 1 提供）

維州費郡(Fairfax County)救援隊「Virginia Task Force 1」近日分享土耳其賑災情況，表示當地傷亡嚴重，堪比多年前的海地和尼泊爾地震災情，急救隊仍在每天晝夜不停的搜救倖存者，救援工作無止盡，甚至常要面對令人心碎的畫面，但只要多救出一個生命，他們就更有動力。

「Virginia Task Force 1」隊長坎普特(Marc Campet)已在救援隊中工作了12年，執行過13個救援任務，包括颶風、地震等災情，他表示，今天土耳其的災情就像幾年前海地(Haiti)和尼泊爾(Nepal)地震一樣慘重。

坎普特是費郡的一名消防員，他帶領79人的救援隊到土耳其賑災，地震已經發生兩周，「目前我們仍在緊急救援模式，此狀態將持續到土耳其政府宣布搜救結束。」

坎普特說，最需要救援隊的地區是坍塌的混凝土建築堆，「與木質結構不同，人們若被埋在混凝土結構的建築下，幾乎無法自行逃脫，同時搜救工作也較複雜」，若坍塌結構剛好形成一個空間，雖然遇難者的倖存機率較高，但救援隊可能反而很難接近。

救援隊不僅要爭分奪秒拯救生命，同時也要處理棘手的情緒問題，坎普特表示，當地很多流離失所的民眾情緒崩潰，在如此環境中仍要專心致志的搜救生命，是非常大的考驗，「很多時候眼前的畫面令人心碎不已，但每當多救出一個生命，我們就知道自己所做的充滿意義。」

坎普爾的團隊中有六隻搜救犬，牠們能精準定位生還者，大大提高救援工作的效率和安全性...
坎普爾的團隊中有六隻搜救犬，牠們能精準定位生還者，大大提高救援工作的效率和安全性。（Virginia Task Force 1提供）

坎普特所帶領的救援隊中還有六隻搜救犬，「牠們可以通過氣味來搜索倖存者，在廢墟中帶領我們準確找到生還人員，不僅提高救援工作的效率，安全性也更高。」

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