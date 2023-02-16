維州勞郡公校發言人涉偽證 律師：起訴不公

維州 勞登郡(Loudoun County)公校 發言人拜爾德(Wayde Byard)日前因涉嫌作偽證，被維州大陪審團起訴，他的代表律師15日要求將拜爾德的案件轉由地方巡迴法院處理，律師稱，維州州長和檢察長指示大陪審團干涉調查，並「洗腦」陪審員，導致他們從一開始就認定拜爾德有罪，並持續將勞登郡民眾視為受害者，有失公平公正。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)和檢察長邁爾斯(Jason Miyares)在上任初期就推動針對勞登郡公校兩起性侵 案的調查，大陪審團公布的報告稱，拜爾德曾在2022年8月2日作偽證，因此面臨重罪起訴，但拜爾德代表律師萊弗勒(Jennifer Leffler)15日遞交動議，提供關於拜爾德作證的更多細節，稱州府有左右調查的嫌疑，陪審團無法公正判斷，因此要求將拜爾德的案件轉至費郡巡迴法院(Circuit Court of Fairfax County)處理。

萊弗勒的動議指，楊京政府持續將勞登郡居民視為受害者，州府指控勞登郡公校系統在處理性侵案件時，有意向社區隱瞞關鍵細節，向家長們撒謊，邁爾斯也曾在2022年1月14日的聲明中，稱勞登郡公校「為了政治利益而掩蓋校園的性侵案件，維州民眾所面對的是難以想像的醜聞。」

萊弗勒並說，楊京在上任州長前也曾說「勞登郡公校違反維州法律，危及學生們的權益」，表示他擔任州長後將立即行動，保護孩子們的利益，萊弗勒表示，此類言論讓陪審員們「被洗腦」，因此州府不適合繼續查辦此案。

針對拜爾德動議的聽證會將於23日舉行；截至發稿前，楊京和邁爾斯對此均無回應。