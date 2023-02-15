維州弗堡華人迎新春 歌舞聯歡熱鬧非凡

女生小合唱「美麗的草原我的家」。（記者張慶雯 / 攝影）

維州弗堡華人 近日在瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)舉行新春聯歡，約250人身著節日盛裝參加，互拜晚年，熱鬧非凡。

亞裔高中生組成的樂隊帶來四重奏表演。（記者張慶雯 / 攝影）

晚會美食琳瑯滿目，許多華人分享拿手菜，與社區共慶佳節；而文藝節目是聯歡晚會的重中之重，一共18個節目，包括兒歌、兒童唐詩，當地殖民鍛造高中(Colonial Forge High School)亞裔 學生所組成的樂隊也帶來四重奏表演，他們也常到社區及老人中心 慰問義演。

弗堡華人舞蹈隊的「北風吹」和「畫你」是當天最吸睛的節目之一，該舞蹈隊成立不久，由瑪麗華盛頓大學教師唐洪波組建，德欣欣和張瑞莉負責訓練，每雙周練習一次，為提升演出效果，Tina專門從中國訂購服裝，給舞蹈增色。

德欣欣、謝方豔夫妻領唱的「畫你」也廣受好評；此外女生小合唱「美麗的草原我的家」和「難忘今宵」也很出彩，獨唱歌手吳裔琳帶來的「共和國之戀」、「長江之歌」，贏得滿堂喝采。

晚會中的服裝秀、現代街舞、中國文化知識有獎競猜、拔河比賽等環節也讓參與者沉浸在歡聲笑語中，書法家葉喜妹還當場示範，揮毫書寫春聯、畫小兔子、寫「福」字。