疫後超速、闖紅燈變多 大華府2021年車禍增逾19%

資料來源：華盛頓都會區政府委員會報告 製表：記者張筠

由馬州、維州 和華府 民選官員組成的非營利機構「華盛頓都會區政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments)，近日公布一份報告，新冠疫情後民眾駕駛習慣不佳，超速、闖紅燈、不繫安全帶的情況增多，各地車禍 及傷亡人數明顯上升，2021年整個大華府地區有近7萬9000起車禍，比2020年增加逾19%。

2021年大華府地區整體的車禍平均增長率為17.11%，增幅最大的是維州馬納薩斯公園市(Manassas Park)，達45.31%，費爾法克斯市(Fairfax City)的車禍也從2020年325起升至2021年的440起，漲幅35.38%。

華府2021年車禍增幅18%，馬州增幅最大的是喬治王子郡(Prince George’s County)，超過16%，蒙郡(Montgomery County)也有近15%；維州費郡(Fairfax County)為14%，而整個大華府地區2021年的車禍傷亡人數比前年增加逾兩成。

大華府2021年的車禍死亡人數上升了17%，明顯超過全國同期的平均(10%)，此現象令各地官員憂心，尤其部分地區的車禍死亡人數增長明顯，例如維州威廉王子郡(Prince William County)2021年有32人因車禍死亡，比2020年增加了78%；維州費郡車禍死亡人數增長了35%，馬州喬治王子郡上升17%。

國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)此前公布的一份報告顯示，新冠疫情後許多民眾的駕駛行為更危險，由於疫情期間道路車輛大幅減少，大量駕駛員習慣超速，甚至闖紅燈和Stop標示，不遵守交通規則，該調查報告指出，城市和郊區道路的車輛平均速度都明顯提升，此外安全帶使用也減少，因此車禍中的傷亡率也明顯增加。