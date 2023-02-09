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北維州狼谷國家公園 招募暑假實習生

記者王福權／維州報導
狼谷表演藝術國家公園現招募暑假實習生，申請截至3月15日。（狼谷國家公園提供）
狼谷表演藝術國家公園現招募暑假實習生，申請截至3月15日。（狼谷國家公園提供）

北維州狼谷表演藝術國家公園(Wolf Trap National Park for the Performing Arts)招募暑假實習生，除提供劇場的基本技能訓練，也培養新一代表演藝術領袖，實習生有機會近距離接觸藝術家和劇場運作，時薪12元，並可抵大學學分，且有免費門票等福利

實習計畫為期12周，學生將與劇場製作經驗豐富的藝術團隊共同探索創作、製作、推廣和作品營銷等，協助狼谷國家公園發展藝術。

實習重點包括協助劇場調整工作分配及流程，參與重大音樂活動討論，了解劇場基本的運作方式，與藝術家及行政人士對談，還有機會參與排戲、演出及協助劇場工作，這些經驗有助於實習生應用於未來表演藝術，以及培養其他工作中所需的領導技能。

實習計畫的待遇及福利包括時薪12元、抵大學學分、嘉賓專業研討會、免費門票、實地考察表演場所、實習生與藝術家交流。

此實習計畫的申請者需為今年暑假可工作的大學生、研究生、應屆畢業生、J-1或F-1簽證的國際學生。即起至3月15日為止可申請，面試3月1日開始。詳情可登錄：https://bit.ly/2VEMSB。

劇場 實習計畫 福利

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