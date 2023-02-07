我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

密謀襲擊巴爾的摩變電站癱瘓城市 馬州女遭司法部起訴

記者張筠／馬州報導

馬州女子克萊丹尼爾(Sarah Beth Clendaniel)和佛州新納粹主義男子羅素(Brandon Russell)6日遭司法部起訴並被逮捕，指控文件指出，他們近日曾密謀襲擊巴爾的摩的多個變電站，試圖讓整座城市癱瘓。

司法部文件指出，克萊丹尼爾和羅素合謀計畫襲擊巴爾的摩的五個變電站，想藉此破壞電網讓整座城市癱瘓，執法人員表示，克萊丹尼爾當時身穿帶有納粹標誌的戰術裝備，並手持步槍，有極端主義的嫌疑。

執法官員沒有公布他們的作案細節或具體的種族歧視動機，但稱他們二人的行為是為吸引眾人注意力；住在巴爾的摩郡外某一城市的克萊丹尼爾，上個月曾向一名聯邦調查局(FBI)特工表示，「如果這一系列計畫成功，我們將徹底摧毀這座城市」。

同樣遭司法部起訴的羅素是一名納粹主義者，也長期與種族歧視團體有聯絡，過去曾有攻擊美國基礎設施網路的紀錄；他曾發布了一個基礎設施開源地圖(open-source map)的鏈接，包括幾個變電站的位置，配文稱「對這些變電站的攻擊將導致連環故障」，而克萊丹尼爾配合了襲擊。

近幾個月各地變電站及其他基礎設備的網路，面臨越來越多威脅，上個月華盛頓州兩名男子被捕，因他們在去年聖誕節前後攻擊變電站，導致數千戶人家停電，其中一人後來向執法官員表示，他們的動機是為闖入一家企業偷錢。

去年12月北卡也發生變電站被襲擊的案件，有上萬人受到影響，執法機構稱作案嫌疑人是有目的的，但至今沒有逮捕任何人。

種族歧視 納粹 司法部

上一則

停電超市丟出食物 民眾瘋搶

下一則

維州5成小商家 計畫增聘人手擴大服務

延伸閱讀

布林肯延訪中 或許是好事？美對中能有更多施壓點

布林肯延訪中 或許是好事？美對中能有更多施壓點
布林肯推遲訪中 對美或許是好事…能找到更多施壓點

布林肯推遲訪中 對美或許是好事…能找到更多施壓點
NBA／遭灰狼逆轉 教頭柯爾開轟：勇士已無法隨意取勝

NBA／遭灰狼逆轉 教頭柯爾開轟：勇士已無法隨意取勝
馬州2024財年630億預算草案 聚焦解決貧困

馬州2024財年630億預算草案 聚焦解決貧困
馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷