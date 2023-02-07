密謀襲擊巴爾的摩變電站癱瘓城市 馬州女遭司法部起訴

馬州女子克萊丹尼爾(Sarah Beth Clendaniel)和佛州新納粹 主義男子羅素(Brandon Russell)6日遭司法部 起訴並被逮捕，指控文件指出，他們近日曾密謀襲擊巴爾的摩的多個變電站，試圖讓整座城市癱瘓。

司法部文件指出，克萊丹尼爾和羅素合謀計畫襲擊巴爾的摩的五個變電站，想藉此破壞電網讓整座城市癱瘓，執法人員表示，克萊丹尼爾當時身穿帶有納粹標誌的戰術裝備，並手持步槍，有極端主義的嫌疑。

執法官員沒有公布他們的作案細節或具體的種族歧視 動機，但稱他們二人的行為是為吸引眾人注意力；住在巴爾的摩郡外某一城市的克萊丹尼爾，上個月曾向一名聯邦調查局(FBI)特工表示，「如果這一系列計畫成功，我們將徹底摧毀這座城市」。

同樣遭司法部起訴的羅素是一名納粹主義者，也長期與種族歧視團體有聯絡，過去曾有攻擊美國基礎設施網路的紀錄；他曾發布了一個基礎設施開源地圖(open-source map)的鏈接，包括幾個變電站的位置，配文稱「對這些變電站的攻擊將導致連環故障」，而克萊丹尼爾配合了襲擊。

近幾個月各地變電站及其他基礎設備的網路，面臨越來越多威脅，上個月華盛頓州兩名男子被捕，因他們在去年聖誕節前後攻擊變電站，導致數千戶人家停電，其中一人後來向執法官員表示，他們的動機是為闖入一家企業偷錢。

去年12月北卡也發生變電站被襲擊的案件，有上萬人受到影響，執法機構稱作案嫌疑人是有目的的，但至今沒有逮捕任何人。