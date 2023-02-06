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兔年「線上燈謎會」開跑！頂級鑄鐵鍋、智能升降火鍋大方送

本報華府訊
掃描圖中二維碼參與 2023「第32屆迎新春燈謎會」。
掃描圖中二維碼參與 2023「第32屆迎新春燈謎會」。

嶄新的壬癸兔年即將到來，由思念食品及世界日報聯合主辦的2023「第32屆迎新春燈謎會」已於世界新聞網(worldjournal.com)開跑！網上將釋出四種難度版本共40道題目的問卷供讀者猜射，本活動將持續進行到2月12日結束。「迎新春燈謎會」已陪伴全美僑胞走過31個年頭，參與活動的民眾將有機會獲得Le Creuset頂級鑄鐵鍋、智能升降電火鍋等眾多好禮，歡迎全美讀者共襄盛舉。

猜燈謎是春節元宵期間華人最為喜愛的傳統民俗活動之一。世界日報活動組及思念食品聯合舉辦網路猜燈謎活動已邁入第32年的新紀元，作為華人社區慶祝春節的重點活動之一，往年皆獲得讀者的熱烈迴響。象徵東方生肖的「兔年」即將來臨，為體現「玉兔迎春添新象」的吉祥意象，主辦單位特別精心規劃40道燈謎題目，於即日起至2月12日在世界新聞網上線，供僑胞參射作答。

今年的網上燈謎題目將以單字、成語、日常用品及地名為主，並依照難易度分成四種版本，無論是第一次接觸的新手或是猜燈謎的老手，皆可從中獲得樂趣，讓您在春節期間一點都不無聊，從一開春就有迎新的心情！第32屆「迎新春燈謎會」已於世界新聞網(worldjournal.com)上線，活動從即日起持續至2月12日。

參與線上問卷且獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的Le Creuset頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)贊助的Joydeem智能升降電火鍋乙名(市價$129)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎。得獎名單表定2月17日於世界新聞網活動頻道公佈。活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電：718-746-8889分機6364。

世界新聞網 思念食品 迎新春燈謎會

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