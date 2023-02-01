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亞洲藝廊春節廟會 展現華府多元文化

華盛頓訊
榮武堂連續三年受邀在NBA賽場上表演，青少年們武術功底強。（亞洲藝術廊提供）
榮武堂連續三年受邀在NBA賽場上表演，青少年們武術功底強。（亞洲藝術廊提供）

亞洲藝廊(Asian Fusion Gallery)近日與美國革命女兒會博物館(Daughters of the American Revolution Museum，DAR博物館)聯合舉行2023年中國春節主題廟會，該活動是華府旅遊局推介的重點之一，旨在呈現華府的文化多元性，吸引逾600民眾參與。

DAR博物館有百年歷史，毗鄰白宮，是華府展示美國文化最古老且最多元的博物館之一；28日的春節廟會熱鬧非凡，豐富的文化體驗活動包括：手拉紙龍、漢服展示、年貨品嘗、福兔公仔分送等，主辦方表示，中國年味元素跨越國界、語言和年齡，讓不同文化背景的民眾都能樂在其中。

亞洲藝術廊和DAR博物館近日舉行2023年中國春節主題廟會，呈現大華府的文化多元...
亞洲藝術廊和DAR博物館近日舉行2023年中國春節主題廟會，呈現大華府的文化多元性。（亞洲藝術廊提供）

「榮武堂」(Rong's Kungfu Academy)帶來的舞龍舞獅及武術表演，贏得觀眾熱烈掌聲，該團隊連續三年受邀在NBA賽場上表演；活動現場還有新春留影牆和360度全景攝影棚，讓民眾在虛擬時空感受特色的中國文化；「寫福字，送祝福」的環節，開放民眾用自己的語言慶賀新春，也學習以中文送祝福。

DAR博物館表示，本次廟會活動吸引600多人，包含各族裔的民眾，很多人都是第一次體驗春節氣氛，DAR博物館負責人表示未來計畫每年舉辦此類春節廟會。

舞龍舞獅表演令現場觀眾讚嘆不已。（亞洲藝術廊提供）
舞龍舞獅表演令現場觀眾讚嘆不已。（亞洲藝術廊提供）

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