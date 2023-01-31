華府售出房產 平均獲利超過15萬元

房產出售時的投資 回報率(return on investment，ROI)不僅取決於市場狀態，同時也與交易時間有很大關係，根據市場分析公司Attom Data Solutions近日公布的最新報告，去年華府 屋主的投資回報率雖然不及全國平均，但房產交易中賣方淨賺金額非常可觀，平均獲利超過15萬元。

數據顯示，全美範圍內，2022年房產交易中，賣方獲利的平均中位數約為11萬2000元，而華府賣主平均可賺15萬5000元，不過華府賣主的平均投資回報率不如全國，全國平均為21%，華府只有將近10%。

Attom Data Solutions執行副總裁沙格爾(Rick Sharga)表示，綜合考慮2020至2022年間的房價 漲幅，華府房產的投資回報率相對較低。

華府的房價比美國其他地區增長更迅速，因此華府房產交易的高峰期，稍早於全國市場的峰期；與加州和亞利桑納州類似，華府的房價波也較大，價格在短期內下滑的情況很常見，但也會迅速回升，增加了房產市場的不穩定性。

Attom Data分析了157座大都會城市，結果顯示，2022年房產投資回報率最高的州集在美國西部和南部；綜觀全美交易，在2022年成功售出的房產平均使用年限為5.85年，從去年的交易中看，多數的華府房主們居住也是不到六年就決定將房產賣掉。

不過沙格爾說，過去幾十年內，售出的房產平均使用年限越來越長，因為屋主們在決定售房前普遍考慮更多，尤其近幾年會更謹慎觀察市場趨勢。