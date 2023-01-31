華府新公寓增近7成全美排名前20 平均面積倒數第3

2012年至今，華府新公寓增長了近七成，在全國排名靠前。（記者張筠 / 攝影）

房地產服務公司RentCafe近日公布的報告顯示，過去十年間華府 的新公寓增長近七成，大約增加3萬9000套，華府因此成為全美新公寓增長最快的前20個大城市之一，增長率也是大華府之首，不過華府新公寓的平均面積在全國各大城市中排名靠後。

報告顯示，過去十年內，華府市場的新公寓單位，平均面積為751平方呎，是前20大市場中面積倒數第三的城市，不過新公寓中有六成都位於華府「最令人垂涎(coveted)的地段」，因此競爭激烈，價格也居高不下。

RentCafe專員雷斯勒(Doug Ressler)說，Navy Yard新公寓的數量占全市的22%，湖濱公園的西南部和東北部，以及靠近喬治華盛頓大學(GWU)的社區也有許多新公寓。

華府新公寓基本都有完善的家具設備，室內裝潢也很完整，不過租金 也偏高，以Capital Riverfront和Navy Yard社區來看，兩室一廳的公寓月租超過4000元都不足為奇。

雷斯勒說，華府租客平均每月租金占收入的比率(rent-to-income ratio)很高，將近27%，「不過由於華府民眾的所得也較高，所以租金收入比對多數民眾來說也不是問題」，過去十年內華府新公寓的租占率達92%。

RentCafe數據顯示，維州 阿靈頓(Arlington)是大華府另一個新公寓增長快速的城市，2012年至今新公寓增加了31%，其中94%在交通發達、商家多元的社區，深受民眾歡迎；維州亞歷山卓市(Alexandria)新公寓增長率近20%，88%在熱門地段。

全國範圍內，新公寓增長率排名第一的是德州Frisco，過去十年的新公寓幾乎翻倍，且平均面積達933平方呎，超過92%的新公寓位於熱門地段；增長排名第二、第三的分別是加州Oakland和佛州的Fort Lauderdale。