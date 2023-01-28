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華府教師羅特利 入圍全美年度教師決賽

記者張筠／華盛頓報導
羅特利以體育活動幫助學生排解情緒，行事為人也深受同事和家長肯定，他去年被評為華府年度教師，如今進入2023年全美年度教師決賽。(華府教育局提供)
羅特利以體育活動幫助學生排解情緒，行事為人也深受同事和家長肯定，他去年被評為華府年度教師，如今進入2023年全美年度教師決賽。(華府教育局提供)

華府2023年度明星教師羅特利(Jermar Rountree)近日入圍「全美年度教師」(National Teacher of the year)的決賽，他將與另外四位教師角逐這項美國教師的最高榮譽。

羅特利是華府Center City公共特許學校系統Brightwood學校的一名衛生健康與體育教師，學生年齡從學前班到八年級間，他教導有方，除了訓練學生擁有健康體魄，也格外重視孩子們的心理健康，「我希望通過體育運動來引導孩子們排解情緒，不論是壓力、悲傷、抑鬱，甚至是憤怒，運動能有效緩解負面情緒，讓孩子們卸下內心重擔。」

羅特利在去年10月就被評為「華府年度教師」，接受市長包瑟(Muriel Bowser)的頒獎，他說，90%的情況下，孩子們都是帶著沉重的情緒來到課堂，「很多人在學校經歷了不愉快，或者想到課業壓力就提不起精神」，但羅特利總是耐心引導，他最常向學生問好的方式就是「你今天感覺如何？」或者「你今天過得好嗎？」，而多數情況下，學生們也都願意向羅特利敞開心扉。

對於晉級「全美年度教師」決賽，羅特利深感榮幸，「每天早晨起床充滿期待，因為我深愛我的工作」；華府公校官員稱，羅特利在課堂外也常為學生奉獻心力，在社區舉行球賽，關注孩子們和家長的心理健康，還組織烹飪活動，促進各學生家庭之間的感情，他還為中學生舉辦游泳項目，幫助華府公校制定學校以外的文化活動。

華府Brightwood學校校長托馬洛(Rachel Tommelleo)表示，羅特利不僅愛護孩子，與他共事的教職人員和家長也都稱讚他非常熱心善良，時常傾盡全力幫助他人。

雖然羅特利承認做教師並非易事，「但能陪伴並見證孩子們成長，一切辛苦都不足掛齒。能夠做一份幫助不只一名孩子成長的工作，我實在很榮幸」；2023年「全美年度教師」的得獎者將在今年春季公布。

華府 公校 2023

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