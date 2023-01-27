曼菲斯五警施暴視頻將公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

田納西州曼菲斯五名警員毆打尼科爾斯的視頻27日將公開，華府警方全員待命，因應潛在動亂。（記者張筠 / 攝影）

田納西州曼菲斯非裔 男子尼科爾斯(Tire Nichols)本月初被警方毆打致死的案件震驚全美，華府警方26日稱全員待命，隨時應對案件視頻27日公布後可能引發的示威抗議和潛在動亂；馬州 州警、前聯邦調查局(FBI)專員帕爾斯(Tyrone Powers)表示，此案不僅關乎警員的訓練，更反映執法部門的不良文化。

29歲的尼科爾斯7日晚在自家附近，因涉嫌魯莽駕駛，被警方攔檢，但他試圖逃跑，最終遭五名警員圍毆，送醫三天後不治；曼菲斯警長戴維斯(Cerelyn Davis)稱此案「令人髮指、粗暴、不人道」，並宣布案發當時警員隨身攝影機錄下的影片會在27日公布。

➤➤➤非裔男像人肉沙包被打死 5非裔警被控二級謀殺

華府警方擔憂此事引起動亂，26日宣布全員待命，在尊重人民自由表達的同時，將全力維持城市秩序，「絕不容忍任何不法行為」，警方也呼籲民眾保持警惕，若發現任何異常，應立即報警。

毆打尼科爾斯的五名非裔警員遭革職且被控二級謀殺、嚴重毆打等罪名，警方暴力執法的問題再度惹議，馬州州警帕爾斯表示，與其說此案顯示警員訓練不當，不如說是警方執法文化存在嚴重問題。

「每當類似事件發生，民眾總會追究稱警員受訓不足，但其實不然」，帕爾斯說，當五名警員群毆一人，他們肯定認為此行為是可接受且能為此辯護(defensible)，「他們相信在所屬部門內，憑藉他們的職級，此行為不會受到質疑，其他警員不會干涉」，這反映警察 部門中的不良文化。

帕爾斯說，唯有調整領導層，讓每名警員明辨執法行為的黑白是非，才能改變現況，「否則每當此類問題發生，執法部門的領導層都會聲稱：他們對暴力執法非常震驚，表達遺憾，但於事無補。」

帕爾斯說，革職並指控涉案的五名警員，是改變不良執法文化的首要行動，也是應對曼菲斯乃至全美各地潛在動亂的關鍵作法。

他說，此案也令人想到2020年遭白人警察跪頸身亡的非裔佛洛伊德(George Floyd)案，以及1991年因超速被四名白人警察棍打的非裔貨車司機金恩(Rodney King)案，上述兩案因涉及族裔衝突，更容易激發公眾憤怒，「但如今尼科爾斯案更引發我們思考：當我們推動並加強警方的多元化時，是否保證了每一位進入執法機構的人明白他們從警的原因和目的？若此行為(暴力執法)一直持續，探討族裔多元性毫無必要，對改善執法文化也沒有幫助。」