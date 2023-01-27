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單身擁房率 馬州女高於男 男女差距全美第2高

記者張筠／馬州報導

金融網站Lending Tree近日發布的最新報告顯示，2022年全美單身女性擁有的房產比單身男性多264萬套；馬州擁房產的性別比率差距之大，高居全美第二，該州有房產的單身女性占13.39%，單身男性僅有8.86%，主要原因包括單身女性更願意犧牲享樂、存錢買房。

數據顯示，馬州有超過21萬4000套房產屋主為單身女性，與單身男性擁房的比率差距為全國第二，佛州則在此排行榜中位居冠軍；維州屋主的性別比率差異則較小，排名全美第19，有13.18%的屋主為單身女性，她們共有29萬7028套房產，而單身男性擁房率為9.67%。

該報告顯示，路易斯安那州有房產的單身女性占比最高，排名全美第二、第三的分別是阿拉巴馬州和南卡；全美僅有兩州擁有房產的單身男性多於女性，分別是北達科他州和南達科他州。

雖然公眾一般認為女性的整體收入普遍低於男性，但Lending Tree的報告表示，單身女性比男性更願意犧牲享樂，存錢購房；此外丕優研究中心(Pew Research Center)的數據顯示，全美包括大華府在內的22個大都會區中，30歲以下女性的收入就算不多於男性，也基本能和30歲以下男性的所得持平，而在另外107個都會區，30歲以下女性的收入是同齡男性的90%至99%。

另一個影響單身男女擁有房產比率的因素是，女性相比男性更易守寡，根據人口普查局資料，女性守寡的機率是男性成為鰥夫可能性的兩倍，因此擁有房產的單身女性也在一定程度上多於男性。

阿拉巴馬州 大都會 人口普查

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