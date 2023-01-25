華府主廚推春宴 捐助加州槍擊受害者

田凱文在南加州長大，其家人現仍在南加橙縣生活，加州槍擊命案的消息令他痛心恐懼。（田凱文提供）

位於華府河濱Wharf公園的當代越南 餐廳Moon Rabbit，近日推出七道佳餚的新年晚宴，該餐廳的越華裔主廚田凱文(Kevin Tien)表示，該活動原旨在慶祝亞裔農曆新春，但聽聞加州蒙特利公園市 (Monterey Park)的槍擊慘案後，決定將新春晚宴收入的大部分捐助死傷民眾及家屬，希望藉此團結各地亞裔群體。

田凱文表示，農曆新春本是一年中最盛大的慶祝時刻，家人團聚充滿歡聲笑語，面對新的一年也滿是美好期盼，但加州接二連三發生的槍擊命案，令田凱文在內的眾多亞太裔民眾內心沉重不已。

「我們在此刻必須更加團結」，田凱文「花了兩周準備農曆新春，但卻迎來如此噩耗」，身為一名在南加州長大的越南華裔，且家人現仍在南加橙縣(Orange County)生活，他記得過去在蒙特利公園市參加新春慶祝活動的場景，當時也在艾爾蒙地市(El Monte)品嘗各色小吃的經歷，加州的慘案令他心生恐懼和擔憂。

為協助加州致命槍擊案的受難者走出陰霾，田凱文決定將Moon Rabbit慶祝新春的美食活動中的大部分所得，用於捐助加州的受害者，另一部分資金將按原計畫用於支持「華盛頓華裔青年俱樂部」(Washington Chinese Youth Club)，為青少年們提供運動和志工服務的機會，田凱文也將資助「1882基金會」，提升公眾對「排華法案」及其歷史的認識。