華府主廚推春宴 捐助加州槍擊受害者
位於華府河濱Wharf公園的當代越南餐廳Moon Rabbit，近日推出七道佳餚的新年晚宴，該餐廳的越華裔主廚田凱文(Kevin Tien)表示，該活動原旨在慶祝亞裔農曆新春，但聽聞加州蒙特利公園市(Monterey Park)的槍擊慘案後，決定將新春晚宴收入的大部分捐助死傷民眾及家屬，希望藉此團結各地亞裔群體。
田凱文表示，農曆新春本是一年中最盛大的慶祝時刻，家人團聚充滿歡聲笑語，面對新的一年也滿是美好期盼，但加州接二連三發生的槍擊命案，令田凱文在內的眾多亞太裔民眾內心沉重不已。
「我們在此刻必須更加團結」，田凱文「花了兩周準備農曆新春，但卻迎來如此噩耗」，身為一名在南加州長大的越南華裔，且家人現仍在南加橙縣(Orange County)生活，他記得過去在蒙特利公園市參加新春慶祝活動的場景，當時也在艾爾蒙地市(El Monte)品嘗各色小吃的經歷，加州的慘案令他心生恐懼和擔憂。
為協助加州致命槍擊案的受難者走出陰霾，田凱文決定將Moon Rabbit慶祝新春的美食活動中的大部分所得，用於捐助加州的受害者，另一部分資金將按原計畫用於支持「華盛頓華裔青年俱樂部」(Washington Chinese Youth Club)，為青少年們提供運動和志工服務的機會，田凱文也將資助「1882基金會」，提升公眾對「排華法案」及其歷史的認識。
Moon Rabbit邀請六名華府本地的名廚加上他本人，每人推出一項有特殊意義的拿手菜，組合成新年特色的「七菜晚宴」，菜品覆蓋中國內陸、台灣、菲律賓、日本、越南等地，田凱文說，很多民眾習慣稱「中國農曆新年」，但其實除了中國之外的許多國家和地區也慶祝農曆新春，「晚宴通過多元的菜色，讓更多民眾知道這個節日是亞裔社區的特別文化，邀請更多民眾分享自己的文化故事，也讓我們彼此更團結。」
上一則
新州博彩去年收入52億 追平最高紀錄
下一則
FB留言