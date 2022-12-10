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國際領袖基金會2023實習 即起可申請

華盛頓訊

國際領袖基金會(ILF)2023年「暑期公共事務實習計畫」，即起接受報名，申請截至明年1月6日。ILF甄選委員會每年遴選約30名傑出亞太裔大學生，在暑期到華府國會山莊、聯邦機構、非營利組織或智庫實習八至十周。

入選學生稱為「公共事務學員」(Civic Fellows)，完成實習後可獲獎學金。除在聯邦機構全職實習外，他們也將參加專業發展工作坊、領導力培訓，並有機會參與系列爐邊談話和小組討論，與著名AANHPI公共服務領導人交流。學員須自行負擔旅行、住宿及生活開銷。

2022年的30名獲選學員來自全美各傑出大學，背景多元，分別進入國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔美國人太平洋島民計畫辦公室、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構及國會辦公室實習，學員們也參加教育性講座以及專業訓練，深入了解公共服務及政策。

ILF創會會長董繼玲說，該計畫旨在為美國培養一批有公民意識且關注社區的青年領袖，發展領導力，戮力服務社會， 倡議包容，彼此支持；在新冠疫情重創中小企業之際，該項目延續推動亞裔關懷公共事務，顯得更重要。

ILF鼓勵亞太裔大專學生申請，凡有美國公民身分，GPA成績達3.0，2022年就讀大二、大三、大四的學生，都可申請。需提交成績單正本、履歷表、至少一封推薦信。申請文件需在2023年1月6日下午5時前提交。遞交申請及詳情可登錄www.ilfnational.org。

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