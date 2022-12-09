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國家歷史博物館「流行文化特展」今開幕

記者王福權／華盛頓報導
楊紫瓊在星際迷航中飾演菲利帕·喬治烏皇后所穿的服裝。（博物館提供）
楊紫瓊在星際迷航中飾演菲利帕·喬治烏皇后所穿的服裝。（博物館提供）

華府史密森尼協會國家歷史博物館(National Museum of American History)今(9日)推出全新「流行文化特展」，通過戲劇、影視、音樂、體育等講述國家故事，該永久性展覽有200多件展品，包括楊紫瓊和黃艾麗的服裝，這是史密森尼學會首次展示文娛歷史。

展覽中前所未有的物品包括綠野仙蹤的紅寶石拖鞋(Ruby Slippers)、音樂傳奇人物保羅賽蒙(Paul Simon)的吉他、拳王阿里(Muhammad Ali)的拳擊袍等，最特別的包括楊紫瓊(Michelle Yeoh)在「星際迷航」中的艦長服裝，亞裔女演員黃艾麗(Ali Wong)在單口相聲中穿的連衣裙。

楊紫瓊在「星際迷航：發現號」中鏡像宇宙中強大的皇后菲利帕喬治歐，她所穿的皇后服裝夾克成為該展覽的一大亮點。「星際迷航」多元的演員陣容集中體現對種族社會的願景，而楊紫瓊對性別平等的宣導也大膽走到早期系列未觸及的程度；楊紫瓊是香港動作電影黃金時代的巨星，近日當選「時代雜誌」2022年度人物，不少人也認為她明年有望贏得奧斯卡獎項。

喜劇演員和作家黃艾麗在 2016 年的單口喜劇特輯「眼鏡蛇寶寶」中穿的連衣裙和項鍊也是此展亮點，當時她懷孕七個月。黃艾麗身為亞裔女演員、單口喜劇明星、作家，因在網飛播出的單口喜劇「黃艾麗：小眼鏡蛇」(Baby Cobra)和「黃艾麗：鐵娘子」(Ali Wong: Hard Knock Wife)而廣受好評，她也曾客串許多電視劇，並參與過美劇「初來乍到」的編劇。

黃艾麗在她的單口喜劇特輯中穿的連衣裙和項鍊。（博物館提供）
黃艾麗在她的單口喜劇特輯中穿的連衣裙和項鍊。（博物館提供）

該博物館館長哈蒂格(Anthea M. Hartig)說，美國娛樂力量在於其豐富多樣性，多年來藝人和運動員利用他們的平台揭示和回應國家的許多鬥爭，挑戰不公正並創新、變革。「作為美國旗艦和最大的歷史博物館，我們要幫助觀眾更好瞭解娛樂的價值、作用和影響力。」

「流行文化特展」也將介紹好萊塢電影如何探索美國的愛情、英雄和歸屬感等主題；博物館開放時間為每天上午10時至下午5時，免費入場。地址：1300 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20560。詳情：https://s.si.edu/3BfYO3R

楊紫瓊 博物館 單口喜劇

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