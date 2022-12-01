兇嫌持槍在逃 維州警懸賞金增至1.1萬

41歲的特勞特麥克林涉嫌10月槍殺威姆斯，現仍持武器在逃，警方懸賞1萬1000元呼籲民眾協助辦案。(費郡警方提供)

維州 費郡(Fairfax County)警方11月30日宣布，10月在亞歷山卓市(Alexandria)涉嫌槍殺他人的嫌犯特勞特麥克林(Kyjuan Omar Braxton Trott-McLean)，仍持武器在逃，對社區構成威脅，警方因此將懸賞金額提高至1萬1000元，呼籲民眾協助查抓捕。

費郡警方表示，特勞特麥克林涉嫌10月2日上午7時左右，在亞歷山卓市St. Gregory路5800號槍擊31歲的威姆斯(Brandon Wims)，最後威姆斯送醫不治；特勞特麥克林現面臨二級謀殺指控、非法持武器等重罪。

執法人員已追捕60天，仍未把兇嫌緝捕歸案，費郡警方與美國菸酒、槍械和爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)、受害者權利協會(Victims’ Rights Foundation)因此聯合提高懸賞金額至1萬1000元，除呼籲民眾該嫌仍有武器，並希望大家踴躍提供線索。

根據警方信息，特勞特麥克林43歲，身高5呎9寸，體重185磅，可能駕駛銀色Nissan Sentra車輛，車牌為馬州 2ET4005；費郡警長戴維斯(Kevin Davis)說，「特勞特麥克林肯定知道自己被追捕，警方也知道他仍在大華府 地區，只是一直在和我們玩捉迷藏」，因此希望民眾協尋，若有任何線索，立即與警方聯絡。

過去60天內，特勞特麥克林也曾親自撥打911，報告一起不相關的案件，但警方到場後並沒有找到他。

威姆斯的母親傷心欲絕，表示兒子一直都是「好孩子」，失去他「生命不再完整」，「他沒能自衛，槍手直接對他開槍。他一槍挨一槍，世界上真的沒有人應該承受這樣的攻擊，更不應該如此死去」；警方表示，特勞特麥克林槍殺威姆斯的武器仍未找到。