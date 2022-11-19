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哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

記者王福權／馬州報導
冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)
冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

馬州蓋洛德度假酒店(Gaylord National Resort at National Harbor)近日邀請中國哈爾濱的35位冰雕師傅到大華府，將用200萬磅冰雕呈現十個絢爛美麗的聖誕景觀，這場名為「冰凍假期」(Freeze the Date：ICE！)的冰雕展，從20日起展至12月31日。

本次年度冰雕展將在1萬7000平方呎的沉浸式空間舉行，該展覽第一個展廳為冰雕滑滑梯，晶瑩剔透的滑梯共有五個滑道，表現聖誕歡樂情景。

深受兒童喜愛的另一個項目為北極圈冰雕展，包括表情逗趣的動物造型與企鵝大隊；聖誕節冰雕展也少不了聖誕老人展廳，駕著雪橇的聖誕老公公被雕琢的栩栩如生；另外一個工作冰雕展室中，冰雕師傅也為遊客現場展示冰雕過程，讓民眾親眼觀賞「鬼斧神工」。

大華府的冰雕展用於冰雕創作的冰塊不能有泡泡，因此這些冰塊全都是特別訂製，5000塊透明、白皙、及彩色的大冰塊，總重200萬磅專程從俄亥俄州運來，35位冰雕師花了一個月，在低溫中仔細雕刻，創作出細膩又炫目的冰上聖誕主題樂園

該冰雕展在晚上呈現別樣面貌，冰雪溜滑梯入夜後會加入以電腦控制的LED燈光裝置，不斷變色，讓整座冰雕展更華麗多彩。

此次冰雕展平均遊覽時間為20至40分鐘，冰雕展內溫度為華氏9度，現場提供保暖外套。詳情及訂票可登錄：https://bit.ly/3tGOjT7。Gaylord National Resort 地址：201 Waterfront St, National Harbor, MD 20745。

由35名來自哈爾濱的冰雕師傅用一個月雕琢的展覽，11月20日將在馬州登場。(取自...
由35名來自哈爾濱的冰雕師傅用一個月雕琢的展覽，11月20日將在馬州登場。(取自冰雕展官網)

華府 俄亥俄州 主題樂園

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