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馬州斥資3570萬元 升級行人、單車步道

記者張筠／馬州報導
馬州近日宣布斥資3570萬元推動全州行人、自行車、公園步道建設。（記者張筠 / 攝影）
馬州近日宣布斥資3570萬元推動全州行人、自行車、公園步道建設。（記者張筠 / 攝影）

馬州州長霍根(Larry Hogan)26日宣布將斥資3570萬元推動全州行人、自行車、公園步道建設，共資助53個相關項目，升級行人和各類清潔代步工具的安全性，加強居民健康，完善公園設施以吸引更多遊客到訪馬州。

霍根政府表示，該3570萬元資金中，3310萬元將用於馬州「交通建設和公園維護」中的32個項目，另外260萬元將用於支持馬州運輸廳推出的與Kim Lamphier自行車網路相關的21個建設項目。

霍根表示，這些項目將提高交通運輸服務、文娛資源等的公平性和便利程度，也有利於民眾的健康，提高生活質量，吸引更多民眾和商家進入馬州。

州府「交通建設和公園維護」計畫具體包括，升級安奧爾良郡(Anne Arundel County)People's 公園的West-East Express步道部分路段，維修Frederick郡的多條公園步道，升級喬治王子郡(Prince George's County)Metzerott路的行人安全，增建指示牌，在華盛頓郡(Washington County)Byron橋和C&O Canal路段附近增加殘障人士專用設施。

此外州府也將研究野馬島公園(Assateague State Park)至大洋城西部(West Ocean City)的611公路使用情況，方便民眾和遊客出入，哈維郡(Howard County)的多條步道和自行車道將翻新，巴爾的摩市小學附近的人行道和十字路口安全性將升級，Hagerstown的小學附近也將增加紅綠燈及路燈。

馬州也計畫在2023財年推動環境保護，維修Allegany郡的河道，翻新巴爾的摩郡的橋樑，完善Somerset郡的港口等。

馬州Kim Lamphier自行車網路創建於2011年，新財年州府將更新道路設計，翻新部分區域的基礎設施，該網路以在蒙郡(Montgomery County)出生後搬遷到巴爾的摩郡的居民Kim Lamphier命名，他致力於推動馬州的自行車普及。

該網路涉及多郡，包括Frederick郡、馬州州府安納波利斯、巴爾的摩市等；州府資金也將促進蓋城(Gaithersburg)、洛克維爾市(Rockville)、Takoma Park市等地的交通研究。

馬州 步道

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