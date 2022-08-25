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白宮增加參觀時間 周二到周六均開放

記者王福權／華盛頓報導
白宮今年4月恢復參觀，近日增加開放時間，每周二至六都向公眾開放。（白宮提供）
白宮今年4月恢復參觀，近日增加開放時間，每周二至六都向公眾開放。（白宮提供）

因新冠疫情暫停逾一年多的白宮參觀活動，今年4月已恢復部分參觀時段，即每周只開放周五和周六兩天，由於全美各地有意參觀白宮者眾多，近日白宮將參觀時間從原來的兩天增至五天，每周二至周六開放，時間為上午8時至下午12時30分，法定假日除外。

有意參觀白宮的遊客須是美國公民或持綠卡的合法居民，須在訪問前最多三個月、不少於21天內申請，透過轄區國會議員辦公室提出。每個眾議員的網站都會有一個服務選民的網頁，其中包括參觀白宮。申請提出後，會在幾天內收到議員辦公室的收件通知，約兩周後將收到白宮的確認申請收件通知電郵。

白宮開放參觀的區域包括東廂底層樓和白宮一樓，遊客只能在指定的走廊上行動，所有房間與大廳都有參觀繩阻隔，但可感受白宮氣氛，欣賞畫像、家具，聽特勤人員分享趣事。白宮其實不大，但內部維持良好，遊客離開後工作人員會撤除參觀繩，回復日常狀態。整個參觀約45分鐘，隨後由北向正前門出口離開白宮。

過往到白宮參觀，建築內部禁止拍照，但這項超過40年的禁令已正式解除。為讓遊客留下參觀回憶，白宮鼓勵遊客分享遊覽經歷和感想，允許拍照，但不許開閃光燈或用自拍棒，也不可錄影。

沒有機會參觀白宮的民眾可考慮前往「白宮遊客中心」，位於14街和15街之間的賓夕法尼亞大道上，該中心長期免費開放參觀，堪稱精緻的白宮博物館，裡面展品豐富，還有小型電影院，及各式展覽活動。

詳情可登錄：https://bit.ly/3KfZwl7。

白宮 電影院 眾議員

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