控蒙郡公校招生歧視亞裔 家長敗訴

聯邦法官近日駁回一起指控馬州蒙郡公校 系統(MCPS)歧視亞裔 學生的訴訟，該公校在2018學年以新標準招生，將族裔、社會經濟地位等因素納入錄取標準，引發家長抗議歧視亞裔，法官表示，無證據顯示其他族裔受益，也無法證明公校修訂的標準試圖歧視。

蒙郡公校系統2016年發布一份報告顯示，白人和亞裔學生的註冊及錄取比率遠高於非裔和西語裔學生，因此在2018學年將族裔納為磁力(magnet)計畫的一項招生標準，同時評估小學五年級學生的在校成績、標準考試成績，並加入一項考察學生現場書寫技能的「認知能力測試」(cognitive abilities test)。

修訂後的錄取標準還加入了「同齡人考核」(peer group consideration)，規定若申請學生有很多成績同等優異的同學，則可一起進入高級課程(advanced class)，但若沒有足夠多的同等級夥伴，則可能需要被安排到其他課程中。

該調整引起亞裔家長的不滿，他們表示此規定對亞裔不利，因亞裔學生在蒙郡小學中相對較少，家長組織「教育公平協會」(Association for Education Fairness)因此控訴蒙郡公校系統歧視亞裔；修改後的錄取標準也將學生的社會經濟地位與成績綜合比較，反對此措施的家長們稱，此舉傷害亞裔學生利益。

蒙郡公校系統2020年再度修改錄取標準，因新冠疫情肆虐無法進行實體考試，該公校推出抽籤系統讓招生能完全在線上進行，所有在相關課程成績為A、閱讀和數學水平達標的學生有資格進入抽籤系統，公校持續抽籤，直到磁力計畫招滿為止，蒙郡公校2021年表示，未來將繼續沿用此法。

「教育公平協會」隨之更新訴訟文件，控訴蒙郡公校系統的新招生辦法持續歧視亞裔，亞裔家長引用數據表示，35%的亞裔學生在馬州標準考試中達到「最高水平」，但僅有24%人進入磁力計畫。

聯邦法官西尼斯(Paula Xinis)上周駁回該訴訟，表示無證據顯示蒙郡公校系統的新招生標準對亞裔學生不利，也無法證明該調整有歧視意圖，沒有某一族裔從中獲益；此外西尼斯指出，相對於申請人數，進入磁力計畫的亞裔學生仍占較高比率，抽籤是中立做法，蒙郡公校也公平的應用。

代表亞裔家長的律師凱斯爾(Christopher Kieser)說，很遺憾法官駁回訴訟，未來幾日會計畫下一步行動；蒙郡公校系統發言人克萊曼(Chris Cram)則稱，公校對法官的決定相當滿意，證明蒙郡的各項作業都符合法律規定。

近年來多地都有亞裔社區控訴學校歧視的案件，目前北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)與亞裔家長之間的法律戰已升級到最高法院，該案同樣是因學校修訂錄取標準而引起亞裔反彈。