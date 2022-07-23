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全美最佳旅遊城 維州亞歷山卓第8 美食、文化吸引遊客

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

維州亞歷山卓市(Alexandria)今年首次擠入「全美最佳旅遊城市」前15名的榜單，排名第八，該市以多元美食、商業街和老城風貌聞名，在波多馬克河(Potomac River)畔也能望見華府河濱及馬州賭場，深受遊客及大華府本地民眾喜愛。

美國旅遊雜誌「Travel + Leisure」根據讀者評比排出每年最受歡迎的旅遊城市，名列前茅的城市多綜合歷史人文和自然風光，也有獨居特色的美食小吃，活動多元，適合各年齡段民眾和家庭遊玩。

「Travel + Leisure」指出，過去兩年多數美國民眾偏好短途旅遊，利用遠程辦公探索不同的城市，美國東南部和西部等天氣較暖的地區因此深受歡迎，疫情已近三年，許多旅遊者表示非常懷念大城市的多彩生活，因此「大蘋果」紐約市、「音樂之城」納什維爾等都名列前茅。

同時擁有特殊自然風光、戶外活動多元的城市也深受愛戴，度假勝地檀香山(Honolulu)、北卡艾什維爾(Asheville)都榜上有名。

老城區的商業街盡頭即為河濱廣場，晝夜風景浪漫獨特。（記者張筠╱攝影）
老城區的商業街盡頭即為河濱廣場，晝夜風景浪漫獨特。（記者張筠╱攝影）

今年的榜單由南卡的查爾斯頓(Charleston)拿下第一，該城市已連續十年被評為全美最佳旅遊城市，完美呈現南部的魅力，結合文化歷史，大街小巷的便利性也吸引遊客探索漫步。

亞歷山卓市老城區的美食、飲品四季都吸引大量遊客和當地民眾。（記者張筠╱攝影）
亞歷山卓市老城區的美食、飲品四季都吸引大量遊客和當地民眾。（記者張筠╱攝影）

維州亞歷山卓市今年首次衝進全美前15榜單，擊敗大華府周圍的眾多郡市，該市老城區(Old Town)吸引眾多遊客和當地民眾，一條商業街匯聚了特色美食、藝術工坊、精品服裝、生活家居等店面，還有博物館和藝廊，商業街盡頭即為河濱(waterfront)廣場，晝夜風景浪漫獨特。

維州的歷史名城威廉斯堡(Williamsburg)也入榜排在第12名，以獨立戰爭時期的殖民政治文化為主要特色，美國歷史第二悠久的大學威廉瑪麗學院(College of William & Mary)也位於此地。

美食 維州 華府

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