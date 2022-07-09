華府Metro7000列車 1周停運2次乘客怨

Metro的7000系列列車車廂。（取自Metro推特帳號）

在不到一周的時間裡，華府公共交通署(Metro) 已經第二次停止運營最近返回服務的7000系列列車車廂。雖然Metro官員表示，由於該列車數量不多，不會影響客戶服務水平，但引起許多通勤者不滿。

Metro於6日透過推特 宣布，本周有幾天要調整鐵路車廂、進行日常檢查，將停駛7000系列車廂。

上周五，Metro曾以「數據輸入積壓」(data entry backlog)的原因，停止原本為運送國慶日搭車人潮而返回軌道服務的7000系列火車。

Metro去年10月發生藍線脫軌事件，7000系列列車被調查有車輪安全問題後，被迫因此下線。過去九個月期間，有些列車短暫返回服務軌道，但期間曾再次被勒令停駛。

上月16日，Metro獲得華盛特區地鐵 安全委員會批准後，開始讓少量7000系列列車回到服務行列。該委員會允計Metro每日在接載乘客前檢測 車輪後，可讓最多此款八列車廂回到運送服務軌道。

Metro擁有748節7000系列火車車廂，占整個車隊的大部分。停駛7000系列使得乘客的等車時間長得多。目前返回服務的該系列車廂數量太小，並沒有對運送交通產生巨大的影響。

Metro發言人在回答7 News電台提問時指出，由於日常人工檢查和數據收集過程是新措施，監督該過程的高級管理人員正在調整和完善進行及時檢查、管理和評估收集的數據，以及準備列車上軌道服務的能力。暫停服務是重新設置和有時間收集未來數據的必要做法。

Metro此前曾表示，7月份一旦有穩定的檢查節奏，為返回服務線的八輛7000系列列車車廂進行日常服務後，預計藍/橙/銀線列車間的乘客等車時間可從20分鐘縮短到15分鐘。

列車服務措施一再改動，讓乘客對Metro十分不滿。推特上有不少諷刺Metro 「不影響服務水平」承諾的聲音，文句中充滿沮喪，「是啊，沒有影響。因為橙線火車仍是20分鐘一班，讓通勤者痛苦不堪」。「真正的標題應該是：我們不再使用7000系列列車，請享受2000列車和30分鐘的等待時間」。