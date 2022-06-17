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聯邦裁決 馬州電子書免供圖書館

記者張筠╱馬州報導
科技發達，民眾閱讀習慣逐漸電子化，但電子書資源與版權保護之間的爭議不斷。圖為馬州蒙郡的圖書館。（郡府提供）
科技發達，民眾閱讀習慣逐漸電子化，但電子書資源與版權保護之間的爭議不斷。圖為馬州蒙郡的圖書館。（郡府提供）

聯邦法官近日推翻一項馬州法律，該法律規定出版商在推出電子書時，也須向圖書館提供電子書資源，以此鼓勵民眾閱讀，出版業界稱讚法官的裁決保護版權，此案受到大華府乃至全美多地出版行業的密切關注。

馬州一年前以壓倒性票數通過法案，規定商家在出版電子書時，也要向圖書館提供電子書資源，違反者會面臨1萬元以上的罰款，但美國出版商協會(Association of American Publishers)表示，此法允許州府介入、監管出版交易，違反了美國版權法(Copyright Act)，因此向法院尋求永久禁令。

馬州聯邦法官布萊德曼(Deborah L. Boardman)本周頒布裁定，表示馬州此法律迫使出版商向圖書館提供出版產品，違反憲法，不可執行；美國出版商協會總裁派蘭特(Maria A. Pallante)讚許布萊德曼的裁決，稱此舉與美國出版法、保護著作權的規定一致，維護了出版商利益，也規範整個出版環境。

多年來出版商和圖書館對於如何提供電子書一事爭議不斷，出版商擔憂免費電子書資源的無限傳播及使用會侵犯出版利益，也無法保護著作權，因此希望通過限制電子書資源、向圖書館收費等方式來應對，但圖書館方面則表示，盡可能多的向民眾提供書籍資源是他們的使命，在媒介多元發展的時代，電子書的便利性能更好的鼓勵閱讀，有助於提高社會整體的文化水平。

去年紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也否決了相似提案，雖然該提案在州議會通過，但霍楚表示，該提案鼓勵閱讀的初衷值得肯定，但無法保護作者們的權益，也可能侵犯版權。

圖書館 馬州 霍楚

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