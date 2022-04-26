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華府搭計程車或網約車 仍須戴口罩 乘客司機都安心

記者張筠╱華盛頓報導
華府規定出租車、Uber、Lyft等網約車的司機和乘客仍須戴口罩。（記者張筠 ╱攝影）
華府規定出租車、Uber、Lyft等網約車的司機和乘客仍須戴口罩。（記者張筠 ╱攝影）

華府出租車輛局(Department of For-Hire Vehicles)近日宣布，全市計程車和Uber、Lyft等網約車的乘客及司機仍須戴口罩，該規定與大華府多數運輸系統雖不一致，但仍獲得部分民眾歡迎，有乘客表示，已經習慣過去兩年的防疫，突然與沒戴口罩的乘客、司機同車會感到些微不安，加上夏季將至，車內空間相對密閉，更應嚴格防疫。

佛羅里達州聯邦法官上周(18日)推翻了聯邦政府的全國運輸口罩令，允許各地運輸系統自行制定防疫規定，多數航空公司、馬州和維州政府、華府首都捷運局(WMATA)等大華府運輸系統隨即宣布撤銷口罩令，改讓民眾彈性選擇，這也意味著民眾搭乘華府地鐵、貨車、公車，以及在機場內都可不用戴口罩。

網約車Uber和Lyft公司也撤銷口罩令，但表示具體規定仍以地方政府為準，華府出租車輛局在各地撤銷口罩令後三天宣布，在華府駕駛或乘坐計程車、Uber、Lyft的民眾仍須戴口罩。

此規定與華府Circulator公車系統、Streetcar系統等多數華府運輸機構的規定不一，華府出租車輛局也成為少數維持口罩令的機構，記者詢問市府制定口罩令的依據為何、為何與其他運輸系統不一樣、口罩令可能持續多久等，但截至發稿前尚未獲得回覆。

不過近日華府網約車司機臉書群組的一則貼文指出，不戴口罩的乘客令許多司機感到不安，還有人表示，經過兩年多的小心防疫，現在有不戴口罩的乘客坐在副駕位置，讓司機感到非常有壓力，甚至不自在，因此也呼籲地方政府能保持嚴格的防疫策略。

不少民眾說，夏季將至，許多車輛會關窗開冷氣，在相對密閉的空間裡，司機和乘客們戴口罩還是較安全。

維州和馬州目前沒有要求計程車、Uber、Lyft的司機和乘客戴口罩，而華府此規定也讓部分司機略感困惑，不清楚若跨州接送乘客將如何遵守規則或與乘客溝通。

截至目前，馬州所有公車、火車、MARC系統、維州鐵路快車(VRE)、多數郡市的公車系統都不要求戴口罩，華府雷根國家機場(DCA)、維州杜勒斯國際機場(IAD)也已撤銷口罩令。

華盛頓都會機場管理局已撤銷口罩令，民眾到IAD、DCA機場可自願戴口罩。（記者張...
華盛頓都會機場管理局已撤銷口罩令，民眾到IAD、DCA機場可自願戴口罩。（記者張筠╱攝影）
華府部分司機表示，已習慣兩年防疫，現在乘客若不戴口罩會令人不安。（記者張筠 ╱攝...
華府部分司機表示，已習慣兩年防疫，現在乘客若不戴口罩會令人不安。（記者張筠 ╱攝影）

口罩 華府 防疫

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