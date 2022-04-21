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嫻熟東西樂器 嗩吶大師郭雅志吹出新音符

記者張筠╱華盛頓專訪
郭雅志以薩克斯風吹奏《茉莉花》，展現東西音樂文化交融。（記者張筠╱攝影）
郭雅志以薩克斯風吹奏《茉莉花》，展現東西音樂文化交融。（記者張筠╱攝影）

擁有「天下第一吹」、「嗩吶大師」等美稱的管樂演奏家郭雅志對這個稱呼略感害羞，「稱不上第一，只是想謙虛的保持對音樂的熱愛，並把音樂分享給更多人」。

郭雅志生於中國山西一個音樂家庭，「媽媽是戲曲老師，我14歲就進了戲校，這之前也在家吹過圓號」，對管樂器略知一二，後來進到藝校，接觸戲曲嗩吶，他慢慢開始了音樂生涯。

郭雅志在學習中明確了自己的音樂興趣和人生規畫，1986年考進中央音樂學院，開始專業嗩吶的訓練，「農村嗩吶和專業嗩吶有諸多不同，就像民間藝術和表演藝術一樣」，嗩吶在農村非常普遍，因為紅白喜事基本都有嗩吶演奏，但多數都做背景，營造氣氛，與專業表演不一樣。

「專業的嗩吶表演很多作品取自民間藝術，但會轉換、精雕細琢成更適合舞台的曲目，講究強弱表現和情感刻畫等」，郭雅志說，幾年前中國電影「百鳥朝鳳」播出後，民眾對嗩吶的關注驟增，甚至稱嗩吶為「樂器之王」，因為「嗩吶一響，別的樂器都黯然失色」。

不過嗩吶獨特的音色對西方聽眾來說仍較陌生，接受度也有限，「很多外國人甚至會害怕這個聲音，有一次演出，因為嗩吶聲音過於響亮，有聽眾不禁堵住耳朵，我也很不好意思。」

為提高各地民眾對嗩吶的接受度，並適應不同作曲家的音樂風格，「現代作曲家不會局限從民間音樂找靈感，而會追求更靈活多樣的方式，講究音樂的色彩變化，包括許多轉調」，郭雅志在1993年發明了嗩吶「活芯」裝置，豐富嗩吶的表現力，也讓嗩吶更能適應現代音樂的要求，拓寬表演可能性。

除了嗩吶，郭雅志也精通近30種東西方的吹奏樂器，作為巴德東西樂團的特邀嘉賓，他近期在華府甘迺迪中心音樂會上演奏七種樂器，包括東方傳統樂器嗩吶、管子、葫蘆絲、笙、壎、陶笛、以及西洋樂器薩克斯風，將東西音樂文化完美交融，其中也包括許多樂器的技法展示。

郭雅志擅長用東方樂器詮釋西方作品，以西方樂器表達東方音樂的魅力，還曾發明「多音葫蘆絲」，將該樂器的音域拓寬兩個八度，增加中國傳統樂器的可能性；做音樂的數十年來他也一直在克服困難，演奏足跡遍布中國各地，以及美國、德國、荷蘭、丹麥、日本等世界各國，縮小東西方音樂文化的差距，「因為對音樂很有興趣，所以一路走來也不覺得苦。」

精通近30種東西方吹奏樂器的郭雅志為人謙遜，且對音樂抱有極大的熱情。（記者張筠╱...
精通近30種東西方吹奏樂器的郭雅志為人謙遜，且對音樂抱有極大的熱情。（記者張筠╱攝影）
郭雅志精通嗩吶等近30種吹奏樂器，並曾發明嗩吶「活芯」，豐富嗩吶的表演可能性。（...
郭雅志精通嗩吶等近30種吹奏樂器，並曾發明嗩吶「活芯」，豐富嗩吶的表演可能性。（記者張筠╱攝影）

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