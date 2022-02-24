我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

研究：仇恨亞裔犯罪率 華府全美最高

記者張筠╱華盛頓報導
華府警方鼓勵民眾若經歷仇恨犯罪，要及時匯報執法部門，也因此提高了仇亞犯罪數據。（記者張筠╱攝影）
華府警方鼓勵民眾若經歷仇恨犯罪，要及時匯報執法部門，也因此提高了仇亞犯罪數據。（記者張筠╱攝影）

全美針對亞裔仇恨犯罪自新冠疫情爆發後顯著增加，近日一份報告顯示，全美2021年亞裔仇恨犯罪率最高的城市，華府超過加州洛杉磯、舊金山和紐約市登上冠軍，此外，嫌犯大多有精神疾病，且以為疫情爆發與亞裔有關，受害者又以小商家業主占最多數。

聖貝納迪諾加州大學(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)近日公布的研究報告顯示，基於人口數量和仇恨犯罪的比率，2021年美國主要大城市中，華府的仇恨亞裔犯罪率最高，超過亞裔集中的紐約市、洛杉磯、舊金山等城市。

該報告統計了2021年美國各大城市每10萬人中，警方接到的亞裔仇恨犯罪報案數量，結果顯示，華府21.6宗最高，洛杉磯為15.5宗，舊金山12.8宗，俄亥俄州哥倫布市(Columbus)12.6宗，排名第五的是加州聖何西市(San Jose)11.4宗，而紐約市排名第九，共有6.1宗。

該報告也指出，雖然非裔是全美仇恨犯罪最大的受害群體，但針對亞裔的仇恨犯罪在2021年增長超過三倍；華府2021年共有149起仇恨犯罪，其中23宗針對亞裔，2020年華府共發生132宗仇恨犯罪，其中僅一宗是針對亞裔。

此外，仇亞案件增長顯著除了與新冠疫情有關，也跟民眾勇於發聲、及時報案的行為變化相關，華府警局特別小組警員洪大衛(David Hong)表示，警方近兩年增加了與社區的聯絡，教育民眾若發現或經歷任何與仇恨犯罪相關的行為，應及時向執法部門匯報。

洪大衛表示，2021年很多針對亞裔的仇恨犯罪嫌疑人都有精神疾病，並將新冠疫情的爆發歸咎於受害人，犯罪行為包括肢體攻擊、言語威脅、謾罵侮辱等，而多數受害者都是小商家業主。

洪大衛說，華府的亞裔仇恨犯罪並不集中在某個社區，因大華府的亞裔多聚居在馬州或維州，在華府市區的則以開店業主居多數，因此仇恨犯罪比較分散，「還好近幾個月華府的仇亞犯罪案件已顯著減少，華府警方更成立專案小組打擊任何形式的仇恨犯罪。」

仇恨犯罪 亞裔 華府

上一則

全美最塞路段 新州大橋4連冠

延伸閱讀

華府警方公開招網紅？招聘廣告投放紐約地鐵

華府警方公開招網紅？招聘廣告投放紐約地鐵
全美最佳雇主 大華府9企業擠進百大 國家航空暨太空總署居第三

全美最佳雇主 大華府9企業擠進百大 國家航空暨太空總署居第三

10年來新高 紐約市30%公車乘客逃票 MTA損失5600萬元

10年來新高 紐約市30%公車乘客逃票 MTA損失5600萬元
華府公寓凌晨火災2死 40戶無家可歸

華府公寓凌晨火災2死 40戶無家可歸
1年10次消防演習 華府半數公校未達標

1年10次消防演習 華府半數公校未達標

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義