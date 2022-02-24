研究：仇恨亞裔犯罪率 華府全美最高

華府警方鼓勵民眾若經歷仇恨犯罪，要及時匯報執法部門，也因此提高了仇亞犯罪數據。（記者張筠╱攝影）

全美針對亞裔 的仇恨犯罪 自新冠疫情爆發後顯著增加，近日一份報告顯示，全美2021年亞裔仇恨犯罪率最高的城市，華府 超過加州洛杉磯、舊金山和紐約市登上冠軍，此外，嫌犯大多有精神疾病，且以為疫情爆發與亞裔有關，受害者又以小商家業主占最多數。

聖貝納迪諾加州大學(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)近日公布的研究報告顯示，基於人口數量和仇恨犯罪的比率，2021年美國主要大城市中，華府的仇恨亞裔犯罪率最高，超過亞裔集中的紐約市、洛杉磯、舊金山等城市。

該報告統計了2021年美國各大城市每10萬人中，警方接到的亞裔仇恨犯罪報案數量，結果顯示，華府21.6宗最高，洛杉磯為15.5宗，舊金山12.8宗，俄亥俄州哥倫布市(Columbus)12.6宗，排名第五的是加州聖何西市(San Jose)11.4宗，而紐約市排名第九，共有6.1宗。

該報告也指出，雖然非裔是全美仇恨犯罪最大的受害群體，但針對亞裔的仇恨犯罪在2021年增長超過三倍；華府2021年共有149起仇恨犯罪，其中23宗針對亞裔，2020年華府共發生132宗仇恨犯罪，其中僅一宗是針對亞裔。

此外，仇亞案件增長顯著除了與新冠疫情有關，也跟民眾勇於發聲、及時報案的行為變化相關，華府警局特別小組警員洪大衛(David Hong)表示，警方近兩年增加了與社區的聯絡，教育民眾若發現或經歷任何與仇恨犯罪相關的行為，應及時向執法部門匯報。

洪大衛表示，2021年很多針對亞裔的仇恨犯罪嫌疑人都有精神疾病，並將新冠疫情的爆發歸咎於受害人，犯罪行為包括肢體攻擊、言語威脅、謾罵侮辱等，而多數受害者都是小商家業主。

洪大衛說，華府的亞裔仇恨犯罪並不集中在某個社區，因大華府的亞裔多聚居在馬州或維州，在華府市區的則以開店業主居多數，因此仇恨犯罪比較分散，「還好近幾個月華府的仇亞犯罪案件已顯著減少，華府警方更成立專案小組打擊任何形式的仇恨犯罪。」