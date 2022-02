研究：仇恨亞裔犯罪率 華府全美最高

華府警方鼓勵民眾若經歷仇恨犯罪,要及時匯報執法部門,也因此提高了仇亞犯罪數據。(記者張筠╱攝影)

全美針對亞裔 的仇恨犯罪 自新冠疫情爆發後顯著增加,近日一份報告顯示,全美2021年亞裔仇恨犯罪率最高的城市,華府 超過加州洛杉磯、舊金山和紐約市登上冠軍,此外,嫌犯大多有精神疾病,且以為疫情爆發與亞裔有關,受害者又以小商家業主占最多數。

聖貝納迪諾加州大學(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)近日公布的研究報告顯示,基於人口數量和仇恨犯罪的比率,2021年美國主要大城市中,華府的仇恨亞裔犯罪率最高,超過亞裔集中的紐約市、洛杉磯、舊金山等城市。

該報告統計了2021年美國各大城市每10萬人中,警方接到的亞裔仇恨犯罪報案數量,結果顯示,華府21.6宗最高,洛杉磯為15.5宗,舊金山12.8宗,俄亥俄州哥倫布市(Columbus)12.6宗,排名第五的是加州聖何西市(San Jose)11.4宗,而紐約市排名第九,共有6.1宗。

該報告也指出,雖然非裔是全美仇恨犯罪最大的受害群體,但針對亞裔的仇恨犯罪在2021年增長超過三倍;華府2021年共有149起仇恨犯罪,其中23宗針對亞裔,2020年華府共發生132宗仇恨犯罪,其中僅一宗是針對亞裔。

此外,仇亞案件增長顯著除了與新冠疫情有關,也跟民眾勇於發聲、及時報案的行為變化相關,華府警局特別小組警員洪大衛(David Hong)表示,警方近兩年增加了與社區的聯絡,教育民眾若發現或經歷任何與仇恨犯罪相關的行為,應及時向執法部門匯報。

洪大衛表示,2021年很多針對亞裔的仇恨犯罪嫌疑人都有精神疾病,並將新冠疫情的爆發歸咎於受害人,犯罪行為包括肢體攻擊、言語威脅、謾罵侮辱等,而多數受害者都是小商家業主。

洪大衛說,華府的亞裔仇恨犯罪並不集中在某個社區,因大華府的亞裔多聚居在馬州或維州,在華府市區的則以開店業主居多數,因此仇恨犯罪比較分散,「還好近幾個月華府的仇亞犯罪案件已顯著減少,華府警方更成立專案小組打擊任何形式的仇恨犯罪。」