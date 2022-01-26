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屢違反疫苗及口罩令 華府酒吧恐吊銷執照

記者張筠／華盛頓報導

華府執行口罩令和疫苗接種規定以來，持續有商家因違反規定被舉報或投訴，華府酒精飲料管理局(Alcoholic Beverage Regulation Administration)過去一個月已開出40多張罰單或警告通知，其中一家酒吧The Big Board屢犯不改，酒精飲品控制局(Alcohol Beverage Control)將展開審查，並可能因此面臨執照吊銷。

華府執行口罩令已有數月，本月中還開始執行疫苗接種規定，要求所有餐館、酒吧、健身房檢查消費者的疫苗接種證明，The Big Board近幾個月屢次違反防疫規定而被罰款，並收到市府的口頭和書面警告，現在將接受酒精飲品控制局的審查，華府檢察長拉辛(Karl Racine)將根據調查結果，決定採取罰款或暫停營業，甚至可能吊銷該商家的酒牌。

The Big Board在市府疫苗接種令生效前幾日就在推特發文，稱不會執行疫苗接種規定，並持續稱「歡迎所有顧客」，該店家還呼籲消費者繼續支持地方商家，部分反對接種令的民眾，並動員發起網路募款，表達對這些商家的支持。

市府表示，執行口罩令和接種令以來，持續有商家因違反規定而被舉報，但鮮少有像The Big Board的累犯；該商家上周末迎來大量在華府國家廣場(National Mall)參與反疫苗遊行的民眾，他們在酒吧內歡呼慶祝，附近還有兩家餐館因嚴格執行口罩令和疫苗接種令，反而被抗議人群騷擾，業者最終不得不求助警方。

華府酒精飲品控制委員會將於26日舉行The Big Board案件的閉門聽證會，該酒吧業主對此不予置評，該商家最近的一條推文顯示：「我們理解不是所有人都同意我們的作法，我們也完全支持每個人維護自己的權利，並表達自己的觀點。」

疫苗 華府 口罩

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