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華府衛生官員籲確診輕症者勿看急診 擠占資源

記者張筠／華盛頓報導
大華府公衛官員呼籲民眾不要到醫院做新冠檢測，避免搶占醫療資源，輕症患者也不需到急診室，居家隔離休養即可。（記者張筠／攝影）
大華府公衛官員呼籲民眾不要到醫院做新冠檢測，避免搶占醫療資源，輕症患者也不需到急診室，居家隔離休養即可。（記者張筠／攝影）

新冠疫情升溫導致大華府醫療資源吃緊，公衛官員敦促民眾不要因為想接受檢測就前往醫院，確診輕症患者也不要到急診室擠占資源，因為多數情況在家休養即可復元；馬州政府宣布，下周起，現有十個醫院檢測站將擴增服務，此外還將增設十個檢測點，以分散人流。

華府衛生官員艾什利(Patrick Ashley)表示，近期有大量民眾為做檢測跑到醫院，一方面消耗了醫護人員接診重症病患的時間和精力，另一方面也可能增加健康者自己感染的風險；此外還有很多輕症的確診病患到急診室求助，「我們理解民眾確診後難免會心急、恐慌，但到急診室並非明智選擇，很多情況下，輕症患者只需要在家隔離休養就好，不用到醫院，更不需打911。」

華府市長包瑟(Muriel Bowser)也呼籲，民眾應盡量到消防局、圖書館等機構領取檢測資源，若非緊急情況則最好避免到醫院，華府目前每天發放2萬份檢測資源，包括核酸檢測試劑以及快篩抗原檢測盒，免費供民眾限量領取。

根據市府數據，華府醫院5日共收治了640名新冠病患，其中84人進重症病房(ICU)，住院患者中絕大多數人沒有接種新冠疫苗；本周華府醫院容量達84%，市府官員向公眾疾呼，盡快完成接種。

馬州下周也將擴大檢測，十家醫院運行的新冠檢測站將完全恢復作業，包括UM Laurel醫療中心、UM Charles地區醫療中心、UM Capital地區醫療中心、Doctors Community醫院、Meritus Health、Frederick Health、約翰霍普金斯醫院、馬里蘭大學醫療中心、MedStar St. Mary's醫院、Northwest醫院。

此外，馬州將增設十個檢測站，與聯邦政府合作，確保人力資源充足，所有檢測站都免預約，每日提供隨到隨測(walk-ups)服務。

州長霍根表示，從Chesapeake醫療中心的經驗看，在醫院外增設檢測站後，到急診室的人數下降了72%，「民眾真的不需要也不應該為了做檢測而到急診室，以免打亂醫院秩序，也增加染疫風險。」

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