馬州染疫住院數猛增 明年初恐達新高峰

馬州新冠確診及住院人數增長迅猛，州府預計明年初住院人數將突破2000人，達疫情以來的高峰。（記者張筠／攝影）

全美新冠疫情 持續升溫，馬州 確診及住院人數猛增，州府預計明年初住院人數將突破2000人，達疫情以來的高峰，州長霍根(Larry Hogan)21日宣布，延長多郡新冠檢測 站的工作時間，投入3000萬元為學校加購檢測資源，並呼籲民眾盡快接種補強針。

馬州急救醫療服務系統研究院(Maryland Institute for Emergency Medical Services Systems)執行主任狄布吉(Ted Delbridge)表示，若疫情態勢沒有緩解，預計2022年1月中下旬全州新冠住院病例將超過2000人，並超過去年1月，達疫情以來的高峰，霍根表示，該時段預計也是流感季感染最多的期間。

馬州已調度國民兵(National Guard)，協助喬治王子郡(Prince George's)和安奧蘭多郡(Anne Arundel)延長檢測站服務時間，並撥3000萬元為各地公校系統加購新冠檢測資源。

霍根呼籲民眾不要恐慌，符合資格者應盡快打補強針，「現在與2020年3月的疫情高峰不一樣，我們已有疫苗、防疫資源和經驗，但我們必須謹慎，不可鬆懈。」

霍根政府也提出針對醫療系統的應急法案，包括額外撥款1億元為馬州醫院、護理機構解決人員短缺、資源不足的問題，其中5000萬元用於擴增新冠檢測、疫苗等資源，另5000萬元用於支持醫療機構的工作環境和人員需求，霍根說，在疫情爆發期間，所有安養院(nursing home)都將提供新冠相關治療。

衛生官員根據疫情數據為醫療機構制定不同程度的應對方案，霍根表示，若住院人數到達1200人，則部分非緊急(non-urgent)醫療進程將暫停，若住院人數超過1500人，各醫院將啟動新冠應急方案。

截至21日，馬州新冠住院人數達1392人，比上月增加了1.8倍，狄布吉表示，全州75%的醫院急診部門都已經出現可能超過負荷的警示。

馬州目前每日檢測量達5萬多次，每天施打1000萬劑新冠疫苗，全州仍有9%人未接種，這部分人占住院病例的75%。