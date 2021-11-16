33天抗議落幕 霍華德大學校舍危機 校方與學生達和解

霍華德大學學生搭帳篷居住抗議告一段落，本周已和學校達成和解。(Getty Images)

被稱為「非裔 哈佛」的華府 霍華德大學(Howard University)，因校舍住宿環境差，遭學生在校園內搭帳篷自住抗議，學校15日就住宿、透明度及代表問題與抗議學生達成和解，結束了該校歷史上最長的33天抗議活動。

「權力要靠爭取，我們展現了學生至高無上的力量。」抗議學生英格蘭(Ericka England)15日透過媒體「Black Star Network」表示，「經過33天的抗議和20天的協商，我們很高興的宣布，已經和霍華德大學管理部門達成一致。」

代表抗議學生的律師天普 (Donald Temple)說，學生們「極大程度實現了他們的目標」，但具體條款屬於保密文件，「學生們勇敢踏上征程，為了推動學校更好的承擔責任、保持透明度和公共安全。」

霍華德大學發言人特蘭布爾(Frank Tramble)說，學校很高興能與學生達成一致，校長弗雷德里克(Wayne A.I. Frederick)將在之後給全校社區分享一封長信說明此事。

霍華德大學學生的抗議聚焦四大核心訴求，包括與校長弗雷德里克及其他官員面對面對話；永久恢復被學校董事會除名的學生、校友、教職員的相關職位；與學校領導開會商討學校住宿問題；讓抗議者免受學術、法律、紀律層面處罰。

抗議組織者之一的希爾(Channing Hill)15日表示，「我們來過、見證過、表達過，現在也勝利了，無論身在何處，今天對於霍華德大學學生都是新的一天。」

霍華德大學校舍早前頻傳發霉、老鼠、空調故障、漏水、天花板搖搖欲墜等住宿環境問題，逾百名學生從上月12日起，在該校布萊克本大學中心(Blackburn University Center)外搭帳篷居住，以示抗議，還有逾4400人簽署網路請願，要求學校結束與羅德島開發商Corvias公司的合作關係，該公司管理該校六成校舍，目前也面臨集體訴訟官司，被批未能解決校舍普遍的發霉問題。