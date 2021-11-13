馬州E-ZPass繳費通知延遲寄送 惹民怨

馬州大量民眾抱怨延遲帳單和繳費通知令人頭疼，州府官員也稱帳單積壓嚴重。(馬州交通廳提供)

新冠疫情 爆發後，為降低病毒擴散風險，馬州 多數高速公路收費站改為「無現金」支付，鼓勵民眾使用E-ZPass，交通部門也會郵寄帳單 給沒有電子帳戶者，但因疫情期間該服務暫停，近日恢復卻效率不高，大量民眾抱怨延遲的繳費通知令人頭疼。

州府官員也稱帳單積壓嚴重，該州成為全國此類問題最為嚴重的地區之一。

馬州交通廳長斯勞特(Gregory Slater)表示，州府在疫情爆發之初就將全州八個收費設施全部電子化，減少民眾染疫風險，也有效節省人力，「該決定因疫情不得不提前兩年推進，很多地區的收費站尚未做好全部電子化的準備。」

除了停止所有收費站的現金服務，馬州也在2020年3月至10月暫停給沒有E-ZPass帳戶的駕駛員郵寄繳費通知，去年7月交通部門也為避免錯誤收費而暫停Intercounty Connector系統的繳費提醒。

馬州交通廳今年3月恢復向無E-ZPass帳戶民眾發送繳費通知及帳單，7月中開始也恢復了Intercounty Connector提醒，但大量積壓帳單讓州府工作超負荷，且不少民眾抱怨延遲帳單令人混淆，容易遺忘，部分民眾也面臨經濟困難。

交通帳單積壓是全國普遍問題，但馬州是最嚴重的地區之一，馬州眾議員卡爾(Al Carr)說，紐約和新澤西的收費帳單兩天內就送達，但馬州至少要兩周。

馬州交通廳執行主任普特斯(James Ports)表示，誰也沒想到疫情會持續這麼久，州府已在盡力解決帳單積壓問題，包括更換合作供應商，升級系統，增添人力；斯勞特建議民眾在路過收費站後立即繳費，或登錄電子帳戶查詢，不要依賴系統通知，「早繳費用也會較低，還能避免遲交造成罰款。」