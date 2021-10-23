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華府初創公司TOMU打造預製屋 均價2萬起

記者羅曉媛╱華盛頓報導
華府初創公司打造預製房屋。(TOMU提供)
華府初創公司打造預製房屋。(TOMU提供)

華府初創公司「TOMU」正打造小戶型的簡約現代風預製房屋(prehab)，主要面向個人娛樂用住房或短期租房投資，首批房屋明年春季交房，價格雖受房屋面積、地理位置等因素影響，但平均起步價約2萬元。

傳統建房方式一般稱為site-built，即在施工現場建造房屋；而預製房屋，是指用工業化的生產方式建造住宅，即在工廠預製住宅的部分或全部構件，再運輸到施工現場，把構件通過可靠的連接方式組裝建成住宅。

「TOMU」在馬州弗雷德瑞克(Frederick)有製造工廠，這批預製房屋從480平方呎到1440平方呎不等，運輸費用從最小戶型的5000元起價，隨著房屋面積增加，運輸費用也將相應增加，但可運到全美各地組裝。

因價格優勢，業界也有不少人看好預制房屋成為未來住宅建造的發展方向；TOMU的總裁奧薩卡(Chris Osaka)說，預製房通常三到七天即可組建完工，除了預製房構件，買家也需支付運輸費、合約工組裝費和最後收尾工作，但TOMU全程都將提供指導，預計預製房總花費在9萬9500元至25萬9500元。

華府初創公司打造預製房屋。(TOMU提供)
華府初創公司打造預製房屋。(TOMU提供)

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