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冒充華府車管局郵件盜個資 民眾勿上當

記者張筠／華盛頓報導

華府官員表示，近日詐騙分子以市府車管局(DMV)名義發送大量釣魚郵件(phishing email)，試圖騙取個人資料和金融信息，提醒民眾多加防範，車管局也表示，市府絕不會以任何方式向民眾索要金錢或金融、財務信息。

市府官員說，近日有許多民眾收到冒充車管局發送的釣魚郵件，要求民眾回覆用戶名、密碼和金融信息，部分民眾也收到以換取購物禮卡為條件而需繳費的詐騙郵件，網路安全專家表示，民眾可通過發送者的郵箱地址和域名來辨別真偽，此外很多看起來很實惠、誘人的獎勵一般都不是真的，告誡民眾不要輕易相信。

市府官員說，許多釣魚郵件的編輯形式混亂，或會很直白的向民眾索要錢財，華府車管局也表示，市府不會以任何形式向民眾索取金錢、財務信息或其他個人資料，若收到此類郵件，可直接刪除，切勿點擊其中的鏈結或打開附件，以免個人資料洩漏；若仍無法辨別真偽，民眾也可致電車管局確認。

市府官員也建議民眾下載免費的車管局App，可直接在線上處理罰單、更新駕照、車牌等，也可避免個人資料外漏，詳情及下載可登錄https://bit.ly/3Bzee1r。

車管局 釣魚 詐騙

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