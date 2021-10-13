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華府戶外滑冰場 11月回歸

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府國家美術雕塑園前的滑冰場將於11月19日回歸。(華府國家美術雕塑園提供)
華府國家美術雕塑園前的滑冰場將於11月19日回歸。(華府國家美術雕塑園提供)

華府國家美術雕塑園(National Gallery of Art Sculpture Garden)每年冬天開放的戶外滑冰場，將在闊別一年後於11月19日回歸，此次華府人得以重拾這一冬季戶外活動傳統，置身在普普風藝術家利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)、超現實主義藝術家路易斯‧布爾喬亞(Louise Bourgeois)等大師的雕塑作品之中，享受露天滑冰的快樂。

滑冰場去年冬季因疫情關閉，11月19日起，該滑冰場(ice rink)每周開放七天，周日至周四為上午11時至晚9時開放，周五、周六上午11時至晚11時開放，入口位於Constitution Ave.與Madison Dr., NW交匯處；租賃滑冰鞋5元，入場券按兩個45分鐘計算，成年人10元，13歲以下的孩童、60歲以上者或軍人、學生9元，季票為225元，現場也提供儲物箱。

屆時國家美術館的咖啡閣(Pavilion Café)也將開放，為滑冰者供應熱蘋果酒(hot cider)、熱香料紅酒、南瓜拿鐵等冬季熱飲；訪客在11月19日至21日之間購買滑冰門票，可獲得一杯免費熱可可。

滑冰場建議來滑冰的訪客穿不會影響行動的保暖服飾，並戴好保暖手套，若是新手可戴頭盔；周末在Madison Drive可免費停車，工作日則最多可停三小時，滑冰場附近的Constitution Avenue和7th Street也有咪表停車；訪客還可乘地鐵或巡迴巴士DC Circulator前往。

滑冰課或其他詳情：pavilioncafe.com/ice-rink，有疑問可聯繫(202)216-9397。

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