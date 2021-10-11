我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

本報華府訊
張効維矯正牙醫診所，實行嚴謹防疫措施，讓大家安全健康。
張効維矯正牙醫診所，實行嚴謹防疫措施，讓大家安全健康。

張効維矯正牙醫診所為了顧及大家安全及健康，診所實行一系列嚴謹的防疫措施，務求使大家在安全的情況下，得到合適的治療，以下是張効維牙醫為您提供的診所防疫措施。

首先，在病人管理方面，推出以下幾點措施:

1)對所有進入診所的病人進行篩查，診所不會對病人收取任何PPE個人防護設備的額外費用。並要求他們填寫一份調查表，以確保在過去的14天內沒有患病或發燒。另外，也確保在過去14天內沒有家人或家庭中的任何成員到過大華府以外的地區。

2)當病人看診時，診所要求只有一位父母或監護人可以將病人帶到醫療室，以減少進入醫療室的人數。當他們進入時，他們必需要戴上面罩或口罩

3)所有進入醫療區域的病人都必須要量體溫。

4)所有病人只能接受預約，診所已將預約時間分隔開，以確保在任何時候只有一個家庭在診所內。在診所內，最多只能容納一個家庭，以盡量避免與其他人的社交接觸。

其次，在醫療方面，推出以下幾點措施:

1)診所員工必須遵守OSHA的感染控制指引，並穿著適當的PPE個人防護設備（防禦衣服、口罩、面罩和防禦帽），要求診所員工在開始工作之前進行量體溫。

2)安裝屏障裝置(塑料窗戶)，位於前台和醫療區域，以限制大家緊密接觸。

3)候診室只為病人的家庭成員提供有限數量的座位。在治療病人時，不需等待其他病人。預約時間是不會重疊的。

4)在診所內，經常觸摸的表面地方是定期消毒的。

5)建立隔離室，適用於治療需要使用可能會產生氣溶膠的病人。對於這些病人，每天限制做一次手術，並且是當天的最後一名病人。診所每天在治療區域使用UV-C紫外線光殺菌，以對任何空氣傳播或表面病原體進行滅菌。其實，作為矯正牙齒的診所，大多數程序不會產生氣溶膠，因此能確保病人的安全。

6)診所採用適當的冷暖氣通風空調系统，及的適當空氣過濾，並使用UV-C光的紫外線殺菌照射。

張効維矯正牙醫診所是由矯正專科醫師親自看診，提供免費諮詢，方便分期付款，每週六有門診，精通英、國、台、粵語。張効維矯正牙醫診所兩個方便地點:馬州地址:14820 Physicians Lane, Suite #142, Rockville, MD 20850，電話:301-279-8787。維州地址:7601 Lewinsville Road, Suite #308, McLean, VA 22102，電話:703-506-8787。網址:www.changdmd.com，Email:[email protected]。診所提供牙齒矯正的免費諮詢，歡迎客戶來電詢問。

口罩 防疫 馬州

上一則

芝加哥新會同鄉會 第二屆會長薛仲良接棒

下一則

金城銀行慶36周年慶 捐款助學

延伸閱讀

室內口罩令解禁 灣區8縣1市3項標準公布

室內口罩令解禁 灣區8縣1市3項標準公布
口罩令放寬？白幹榮醫師：要看灣區病毒傳播危險性

口罩令放寬？白幹榮醫師：要看灣區病毒傳播危險性
北韓放寬邊境封鎖措施 防疫物資已送抵

北韓放寬邊境封鎖措施 防疫物資已送抵
室內口罩令解禁 舊金山灣區8縣1市3標準公布

室內口罩令解禁 舊金山灣區8縣1市3標準公布
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升